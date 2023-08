Économie vaudoise – Malgré les turbulences, la BCV affiche un résultat historique Avec des revenus en hausse de 11% à 582 millions pour le semestre, le groupe voit son bénéfice progresser de 22% grâce à la hausse des taux d’intérêt. Claude Beda

Directeur général du Groupe BCV, Pascal Kiener, présentait jeudi les résultats de l’établissement durant le premier semestre 2023. Jean-Bernard Sieber / ARC

Les turbulences géopolitiques et économiques n’ont pas affecté la Banque Cantonale Vaudoise (BCV). Après une longue période de taux d’intérêt négatifs, la remontée des taux lui a permis d’enregistrer des résultats semestriels records. «Après avoir marché sur la tête, nous retombons sur nos pieds, commente Thomas Paulsen, directeur financier. Nous ne pensions pas que les taux d’intérêt remonteraient aussi rapidement. La situation s’est normalisée.»

Dans un environnement de taux positifs, les avoirs des clients au bilan contribuent à nouveau aux revenus de la Banque. «Avant, l’épargne était coûteuse, mais maintenant elle rapporte, résume Pascal Kiener, directeur général. Nous pouvons recréer des marges.» Ainsi, le total des revenus a atteint 582 millions, en progression de 11% par rapport à la même période un an auparavant. Le résultat opérationnel a bondi de 22% à 276 millions, grâce à des charges d’exploitation contenues malgré l’inflation. Celles-ci s’établissent à 269 millions (+3%). La charge fiscale se monte à 37 millions. Le résultat net s’élève à 240 millions (+22%), soit le meilleur résultat semestriel depuis la création de la banque en 1845, hors éléments extraordinaires.

Un bon signe

Malgré un léger ralentissement du marché immobilier, les créances hypothécaires ont progressé de 754 millions à 31,2 milliards (+ 2%) ce dernier semestre. «Le rythme des transactions est plus lent, mais le marché reste solide notamment pour les PPE», note Thomas W. Paulsen. Les autres crédits ont diminué de 2% à 6,1 milliards. Près de 60% du total des crédits Covid-19 (75 millions) ont notamment été remboursés. «C’est un signe que l’économie vaudoise se porte bien et que les entreprises ont du cash, commente Pascal Kiener. Nous avons par ailleurs volontairement réduit notre volume d’affaire dans le financement du négoce. Avec, entre autres, la guerre en Ukraine, grenier de l’Europe et exportateur d’acier, l’activité est freinée. Dans ce contexte géopolitique compliqué, nous voulions réduire notre exposition dans ce secteur.»

Les dépôts se sont réduits de 2% , atteignant 37,5 milliards: les dépôts de la clientèle particulière et des PME ont augmenté de 1%, alors que les liquidités des grandes entreprises et clients institutionnels, caractérisées par une forte volatilité, ont baissé de 5%. La masse sous gestion augmente de 3% à 112,3 milliards. Les apports de nouveaux fonds se montent à 0,7 milliard (+1%) et proviennent de la clientèle privée domestique, des PME et des clients institutionnels. «Le rachat de Credit Suisse nous a apporté des rentrées d’argent, mais pas considérables», relève Pascal Kiener.

De la croissance

Le total du bilan atteint 58,9 milliards, en léger repli de 0,5 milliard (–1%) par rapport à fin 2022. À l’actif, la liquidité, principalement détenue en compte auprès de la BNS, se monte à 12,8 milliards (–1%). La BCV a versé à ses actionnaires 3 fr. 80 (+0,10 fr.) par action pour un montant total de 327 millions. De 2008 à 2022, la banque a versé un total de 4,3 milliards à ses actionnaires, dont les deux tiers à l’État des Vaud. Au conseil d’administration, Stefan Fuchs, démissionnaire, succède à Peter Ochsner en tant que président du comité audit et risque.

Le groupe s’attend pour l’ensemble de l’année à une marche des affaires s’inscrivant dans la continuité: «L’inflation recule plus lentement que prévu, mais elle recule», observe Pascal Kiener. Selon lui, une récession en Europe reste possible, «mais pas en Suisse. Il y aura de la croissance.»

Claude Béda est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 heures. Passionné par les sujets de société et la vie des gens d’ici, il a couvert plusieurs régions du canton, avant de rejoindre la rédaction lausannoise. Plus d'infos

