1MDB: Goldman Sachs gèle des primes

Le gigantesque scandale entourant le fonds souverain malaisien 1MDB pourrait coûter des millions de dollars à l'ancien PDG de Goldman Sachs Lloyd Blankfein et à d'autres hauts dirigeants de la banque américaine.

Le conseil d'administration de la prestigieuse banque d'affaires a décidé de geler le paiement de primes toujours dues à M. Blankfein et à deux autres hauts responsables, en attendant les conclusions d'une enquête sur le rôle de Goldman Sachs dans le scandale, selon des documents déposés vendredi auprès des régulateurs boursiers. Le conseil d'administration «se donne toute latitude pour diminuer les primes» en fonction des résultats de l'enquête, précisent les documents.

