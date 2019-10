1MDB: un Malaisien se fait confisquer 700 millions

Le financier malaisien Low Taek Jho, au coeur du vaste scandale du fonds souverain malaisien 1MDB a accepté de se voir confisquer 700 millions de dollars d'actifs, dont un hôtel à Beverly Hills et un jet privé, selon un accord négocié avec la justice américaine annoncé mercredi.

«Un montant faramineux d'argent détourné par 1MDB aux dépens de la population malaisienne a été blanchi par l'achat d'actifs aux États-Unis et dans d'autres pays», a déclaré le procureur Nick Hanna dans un communiqué. «Grâce à cet accord négocié, un des hommes prétendument au coeur de ce vaste système va perdre tout accès à des centaines de millions de dollars» s'est-il félicité.

