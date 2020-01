2020: Tesla compte livrer plus de 500'000 autos

Tesla s'est dit confiant mercredi de livrer plus de 500'000 véhicules en 2020, soit une hausse de 36% sur un an. La production du SUV Model Y a déjà démarré et les cadences dans son usine chinoise de Shanghai sont en hausse.

Le constructeur de véhicules électriques explique que la production du Model Y a démarré ce mois dans son usine californienne de Fremont, ce qui devrait porter à 400'000 unités le nombre de voitures sortant de ce site par an. Mais d'ici la mi-2020, les capacités de cette usine devraient atteindre les 500'000 unités.

Tesla envisage de livrer les premiers Model Y d'ici fin mars et d'en démarrer la production à Shanghai en 2021. Les premières livraisons de ses voitures produites dans son usine européenne de Berlin auront, elles, lieu à partir de 2021. L'optimisme du groupe du charismatique Elon Musk est également agrémenté par de meilleurs résultats que prévu au quatrième trimestre 2019.

Résultats salués

Tesla a dégagé un bénéfice net de 105 millions de dollars (102,19 millions de francs), certes en hausse de 2,5%, mais rapporté par action et hors éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, il est de 2,14 dollars (2,08 francs), largement supérieur au 1,72 dollar anticipé.

Le chiffre d'affaires trimestriel a pour sa part augmenté de 2,2% à 7,38 milliards (7,18 milliards de francs), au-dessus des attentes (7,02 milliards). Ces résultats étaient salués à Wall Street où le titre bondissait de près de 7% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance. Il flambe sans arrêt depuis plusieurs semaines.

Tesla est ainsi devenu le premier groupe automobile américain en Bourse devant General Motors et Ford et le deuxième mondial derrière Toyota, avec une capitalisation de près de 105 milliards de dollars mercredi soir.

Innovation et protection

Les milieux d'affaires croient de plus en plus à la promesse de son directeur général Elon Musk de faire de Tesla la référence automobile pour les prochaines années. La marque est notamment associée à l'innovation technologique et à la protection de la planète avec sa promesse que ses véhicules sont et resteront les plus écologiques sur le marché. (ats/nxp)