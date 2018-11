ABB Sécheron souffre de promesses non tenues

«Depuis un an, nous travaillons dans un climat de flou total, nous n’obtenons aucune réponse précise à nos questions et vivons dans l’insécurité la plus complète.» Cet employé de l’entreprise genevoise ABB Sécheron témoigne devant nous à cœur ouvert, mais sous couvert de l’anonymat. «À cause des menaces», ajoute-t-il. L’un de ses collègues, engagé il y a quelques mois comme intérimaire pour pallier la vingtaine de départs volontaires et surtout le nombre élevé de salariés en congé maladie, ajoute sa pierre dans le jardin de la multinationale sise à Baden: «Nous sommes là pour répondre à un carnet de commandes de transformateurs de traction plus que plein, nous raconte-t-il. J’ai longtemps dû travailler six jours sur sept, le samedi supplémentaire nous étant payé au tarif horaire avec juste une petite prime, un chèque Reka d’un montant de 50 francs.»

Et des salaires horaires usuels pour les intérimaires, parlons-en. Notre interlocuteur, qui dispose de plus de dix ans d’expérience dans l’industrie des machines, est payé 25 fr. 49 de l’heure au lieu des 30 fr. 14 prévus par la grille salariale – contraignante – fixée par l’Union industrielle genevoise. Tous ses collègues temporaires sont placés à la même enseigne de la sous-enchère. Cette situation vient d’être dénoncée à la Chambre des relations collectives du travail (CRCT) par le syndicat Unia. «La justice est donc saisie», affirme Alessandro Pelizzari, secrétaire régional d’Unia Genève. Car, de façon générale, nombre de promesses, voire d’accords signés en janvier dernier, «ne sont pas tenues», affirme le syndicaliste.

Il y a un an tout juste, les 212 salariés et la quarantaine de temporaires qui travaillaient sur le site de Meyrin-Satigny apprenaient que la maison mère allait délocaliser l’ensemble de la production du produit phare d’ABB Sécheron, les transformateurs de traction indispensables dans le transport ferroviaire, les trams ou les bus, dans son usine de Pologne, où les salaires sont plus de moitié moins élevés qu’en Suisse. Cette mesure, expliquait ABB Group, s’inscrivait dans un plan global de restructuration, visant à une meilleure rentabilité dans un secteur industriel hautement concurrentiel.

Après plusieurs manifestations, deux semaines d’une grève qui ne disait pas son nom et la mise sur pied d’une taskforce par le Conseil d’État genevois, ABB avait fait quelques concessions: la délocalisation serait étendue sur trois ans et non plus sur dix-huit mois, aucun licenciement ne sera prononcé en 2018, un plan social «généreux» négocié et, grâce à une mutation du site en «centre pour le transport public durable», les suppressions d’emploi seront limitées à 85, plutôt qu’à la centaine prévue initialement. À entendre les deux salariés que nous avons rencontrés, «le transfert des activités en Pologne a pris un retard de quinze mois». Le gel des licenciements, quant à lui, n’a pas été respecté, puisque cinq personnes, au moins, ont été remerciées, à peine la période de protection lors d’un congé maladie terminée. Enfin, une vingtaine d’employés a volontairement quitté l’entreprise, sans bénéficier dès lors du plan social, d’où la nécessité d’engager du personnel intérimaire.

Les employés seront appelés, le 22 novembre prochain, à voter sur le maintien d’une demi-heure supplémentaire par jour, «afin de maintenir la cadence de production de cinq transformateurs de traction par jour», explique ABB Group, qui ne commente pas plus avant, dans l’attente de cette procédure. Si le non l’emporte et qu’au 1er janvier 2019, on en revient aux 7 h 30 quotidiennes, «la pause-café de quinze minutes sera supprimée», écrit le groupe.

(24 heures)