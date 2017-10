ABB réalise un gros bénéfice

Malgré un rythme peu soutenu au 3e trimestre, ABB a poursuivi sa croissance après neuf mois en 2017. Affichant des revenus en hausse, le géant zurichois de l'électrotechnique a vu son bénéfice net bondir de 23% sur un an à 1,82 milliard de dollars.

De janvier à fin septembre, le chiffre d'affaires a affiché une progression nettement plus mesurée, soit de 1% à 25,03 milliards de dollars (24,75 milliards de francs), a annoncé jeudi le groupe sis à Zurich. Les commandes se sont en revanche contractées de 1% à 24,91 milliards.

Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) s'est lui aussi inscrit en recul, subissant un tassement de 1% à 3,11 milliards de dollars. Sur le seul 3e trimestre, le bénéfice net a présenté une croissance nettement plus modérée qu'après neuf mois, soit une hausse de 1% à 571 millions.

L'EBITA a lui gagné 6% à 1,12 milliard de dollars, à la faveur notamment des économies réalisées depuis un an. Ces dernières ont plus que compensé la hausse des prix des matières premières, les investissements liés à la croissance du groupe et les coûts engendrés par son programme de transformation.

Année de transition en vue

L'embellie enregistrée au niveau opérationnel a contribué à la croissance du bénéfice net, alors que les charges liées aux restructurations et aux acquisitions ont augmenté au regard du 3e triemstre 2016. Evoquant l'avenir, ABB reste prudent, confirmant que l'année 2017 constituera un exercice de transition. (ats/nxp)