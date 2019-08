Accord commercial entre l'AELE et le Mercosur

L'AELE, dont fait partie la Suisse, et le Mercosur, le marché commun sud-américain, ont conclu un accord de libre-échange, a indiqué vendredi le Département fédéral de l'économie (DFER). Les négociations duraient depuis deux ans.

Le texte doit encore être ratifié, a précisé un porte-parole du DFER Urs Widmer à l'agence de presse Keystone-ATS. «Une autre grande victoire pour notre diplomatie d'ouverture commerciale», s'est félicité de son côté sur Twitter le président brésilien Jair Bolsonaro.

- Cumprimento os ministros @ernestofaraujo, Paulo Guedes e @TerezaCrisMS, que estiveram à frente das negociações. Grande dia! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 23, 2019

Il souligne que l'Association européenne de libre-échange (AELE) est le neuvième acteur commercial mondial en importance. Outre la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein sont membres de l'AELE.

Accord UE-Mercosur

Berne négociait un accord de libre-échange avec les Etats du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) dans le cadre de l?AELE depuis juin 2017. Le marché commun sud-américain représente 260 millions de consommateurs vers lesquels lorgnent les industriels helvétiques depuis longtemps.

L'accord provoque en revanche des craintes chez les paysans suisses, le Mercosur comptant deux grands Etats agricoles, le Brésil et l'Argentine. Si l'accord va permettre à l'industrie des machines et au secteur des services helvétiques d'exporter plus facilement, les pays d'Amérique du Sud vont pouvoir échange augmenter leurs ventes de viande en Suisse.

L'Union européenne et les pays du Mercosur ont aussi conclu au début juillet sur un vaste accord commercial qu'ils négociaient depuis 20 ans. L'accord, un des plus vastes jamais conclu par l'UE avec plus de 770 millions de consommateurs concernés et 18'000 milliards d'euros de PIB, suscite également une inquiétude des agriculteurs européens, qui craignent une concurrence jugée déloyale. (ats/nxp)