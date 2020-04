Aide publique à Swiss bientôt discutée

Le Conseil fédéral n'a pas encore arrêté sa position concernant une éventuelle aide publique à la compagnie aérienne en difficulté Swiss. Le gouvernement prendra une décision lors d'une prochaine session, a indiqué vendredi le ministre des Finances Ueli Maurer.

«La situation est compliquée pour Swiss», a admis le conseiller fédéral lors d'une conférence de presse à Berne. La Suisse doit se coordonner avec l'Allemagne et d'autres pays, le transporteur helvétique appartenant au groupe allemand Lufthansa.

Ueli Maurer a précisé que «le Conseil fédéral va décider lors d'une prochaine séance si et dans quelle mesure le secteur aéronautique doit être soutenu ou s'il doit garantir des prêts» pour les entreprises de ce domaine.

Secteur aérien dans la tourmente

Mi-mars, Swiss avait indiqué faire face à des pertes massives de recettes, en raison de l'impact du coronavirus sur le secteur du transport aérien. Le transporteur a réduit de plus de 80% la fréquence de ses vols, au fur et à mesure de la propagation du Covid-19. Plus des deux tiers de la flotte a été retirée du service et les employés se retrouvent au chômage partiel.

Avec la pandémie, c'est l'ensemble du secteur aérien qui s'est retrouvé dans la tourmente. L'Association internationale du transport aérien (Iata) a récemment estimé que les compagnies aériennes avaient besoin d'une aide d'urgence de jusqu'à 200 milliards de dollars (quasiment autant en francs). (ats/nxp)