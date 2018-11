Airbnb flirte avec le million d'hôtes annuels en Suisse

Deux millions trois cent mille. C'est le nombre de personnes de passage qui a réservé un logement en Suisse avec la plateforme américaine depuis son introduction dans notre pays en 2009. En moyenne, la durée du séjour en Suisse au cours de la période sous revue s'est élevé à 3,4 nuitées, le nombre de personnes par réservation à 2,4 et la moyenne d'âge des hôtes à 38 ans.

Les régions de campagne rencontrent encore plus de succès que les centres urbains. Plus des deux tiers (69%) des voyageurs ont réservé en dehors des villes les plus peuplées de Suisse. En un an, la demande pour les zones rurales a connu une croissance deux fois plus forte que celle des grandes cités.

L'Oberland bernois remporte la palme des destinations les plus appréciées sur Airbnb. Cette région place les communes Spiez, Grindelwald et Ringgenberg dans le trio de tête.

Les communes valaisannes de Bagnes et de Sierre sont les premières romandes, en sixième et septième positions. Bienne, ville bilingue, se hisse tout juste dans le top 10. Ce classement repose sur les notes laissées par les visiteurs après leur séjour.

Pour la saison d'hiver, la station valaisanne de Crans-Montana figure parmi les destinations les plus courues, juste derrière Unterseen, dans le canton de Berne. Montreux arrive en 5e position.

A toute saison

Les réservations en Suisse réalisées depuis novembre 2017 proviennent de plus de 50 pays, précise Airbnb dans son rapport. Les touristes étrangers sont clairement majoritaires dans les statistiques. Les résidents suisses représentant malgré tout 22% des 900'000 visiteurs recensés, la proportion par pays la plus forte avec 197'000 hôtes.

Les visiteurs en provenance des Etats-Unis (135'700 hôtes), de France (81'100), d'Allemagne (77'900), de Grande-Bretagne (60'900) et du Canada (31'000) complètent le haut du tableau. Par région, l'Europe (551'000 personnes), l'Amérique du Nord (154'600) et l'Asie (125'000) se taillent la part du lion.

La Suisse est une destination très prisée par les clients étrangers d'Airbnb, affirme le groupe. L'offre touristique à toute saison, la culture du pays et ses paysages diversifiés figurent parmi les atouts du pays.

98 francs la nuit en moyenne

L'offre de Airbnb permettrait par ailleurs de faire tourner la machine touristique en basse saison, à en croire les chiffres dévoilés jeudi. Plus de 40% des visiteurs qui ont voyagé en Suisse ces douze derniers mois en recourant à la plateforme virtuelle l'ont fait durant ces périodes réputées creuses.

Les personnes ayant réservé un Airbnb en Suisse ont déboursé en moyenne 98 francs par nuit et par logement. La plateforme compte en tout 35'800 biens à louer, proposés des personnes dont la moyenne d'âge atteint 44 ans, majoritairement des femmes (55%).

A l'inverse, le nombre de Suisses ayant réservé un logement à l'étranger via Airbnb s'est élevé à 1,6 million, faisant grimper le total depuis 2009 à 5 millions. (ats/nxp)