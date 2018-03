Alpiq va être démantelé

Alpiq, le géant suisse de l’électricité, sera démantelé. Sauf surprise de dernière minute, la décision sera annoncée le 26 mars prochain, le jour de la présentation des résultats annuels. La société, dont le capital est contrôlé par les cantons et villes de Suisse romande (à hauteur de 31,4%), va céder ses activités de services et d’ingénierie dans le bâtiment. Cette division (pour l’essentiel Alpiq Intech) emploie plus des trois quarts des 8000 employés du groupe, dont plus de 4600 collaborateurs en Suisse. Cette activité et les emplois devraient être repris par une autre société, probablement un groupe étranger.

La transaction pourrait être finalisée en mai, lors de l’assemblée générale qui se tiendra à Lausanne. Certes, la décision n’est pas encore formellement prise par le conseil d’administration d’Alpiq, mais tout indique qu’elle est imminente.

Un échec après dix ans

Quoi qu’il arrive, l’aventure d’Alpiq, née de la fusion entre EOS (Énergie Ouest Suisse) et Atel, se solde sur un échec, dix ans à peine après la création de la société. Le géant suisse, que l’on pensait capable de rivaliser avec les plus grands acteurs en Europe, qui produisait à sa fondation près de 30% de l’électricité helvétique, doit ravaler ses ambitions. En une décennie, la société a vu ses ventes baisser de moitié, contrainte de désinvestir pour se désendetter, tout en versant des dividendes extraordinaires à ses actionnaires historiques.

Acculé, sans aide, sans clients captifs, le groupe Alpiq a tenté le tout pour le tout en 2016: vendre une partie de ses barrages alpins dont la Grande-Dixence. Mais la manœuvre a échoué; aucun acheteur ne s’est manifesté pour reprendre une part minoritaire (49%) d’un parc hydraulique structurellement déficitaire dans un marché européen plombé par des prix très bas de l’énergie.

Cette fois, le coup de poker d’Alpiq peut réussir. La société se sépare de ses activités rentables. La vente des services énergétiques, qui engrangent un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de francs, devrait lui rapporter entre 400 et 900 millions de francs, suivant l’acheteur et sa volonté de prendre pied en Suisse mais également en Allemagne et en Italie, les principaux pays dans lesquels le groupe est le plus actif. Et surtout, la vente des services énergétiques permettra à Alpiq de rassurer ses créanciers pour les trois à quatre prochaines années.

La société, recentrée sur la production d’électricité, comptera alors moins de 1000 employés. Ses actionnaires espèrent que la plupart des barrages redeviendront rentables à l’horizon 2020, soulageant ses investissements colossaux, notamment ceux opérés dans Nant de Drance (Emosson, VS), la dernière centrale d’Alpiq qui devrait entrer en activité en 2019.

Comme le confie un administrateur sous le couvert de l’anonymat, «la vente des activités rentables d’Alpiq est un crève-cœur. Mais la société n’a plus le choix. La vente d’une partie des barrages ayant échoué, il faut se résoudre à vendre ce qui peut l’être!»

Alpiq, dont la valeur de l’action a été divisée par sept (!) en dix ans, n’est plus en mesure de lever des capitaux (sa note financière est mauvaise) auprès des banques. Quant à ses anciens propriétaires regroupés dans EOS Holding, ils sont depuis plusieurs années aux abonnés absents. L’un des actionnaires les plus importants, le groupe français EDF qui contrôle 22% du capital, aurait même bloqué toute augmentation de capital et espère au contraire se débarrasser de ses actions.

Comme le note un actionnaire, sous le coup de l’anonymat: «Il est tout de même problématique de devoir céder les activités de services dans le bâtiment au moment même où nos concurrents font exactement le contraire. Ils investissent pour se diversifier alors que nous allons faire l’inverse. Cherchez l’erreur…» On l’aura compris: la décision que doit prendre Alpiq n’est pas simple et demeure fort controversée.

Selon nos informations, la direction d’Alpiq, qui a confié la vente à la banque d’affaires Goldman Sachs, est, elle, convaincue qu’il faut prendre une décision stratégique. Elle estime que les activités de service dans le bâtiment sont certes rentables, mais à un niveau jugé insuffisant pour garantir l’avenir du groupe. De plus, Alpiq anticipe une forte consolidation dans le secteur des services, qui exigera à terme des moyens financiers importants. Un expert du secteur énergétique confirme cette hypothèse: «Le moment pour vendre ses activités est favorable, notamment à un groupe européen. Cela pourrait même intéresser des actionnaires historiques d’Alpiq mais je pense que le morceau est trop gros pour eux.»

Avec cette restructuration spectaculaire, Alpiq «gagne du temps», selon l’expression d’une personne proche du dossier. Mais, la partie ne sera véritablement «gagnée que le jour où l’énergie hydraulique pourra être revendue à un prix qui couvre véritablement ses coûts».

(24 heures)