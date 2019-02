Arrivées, départs: les visages changent dans les banques privées genevoises

Parvenus à la soixantaine, Nicolas Pictet, Eric Syz et Patrick Odier préparent la succession à la tête de leur banque. Le dernier changement en date s’est produit jeudi chez Lombard Odier. «Alexandre Zeller rejoindra le collège des associés le 1er mars 2019», annonce un communiqué. Et la «prise» n’est pas mince. Né en 1961, le Vaudois est actuellement président de Credit Suisse (Suisse) et membre du conseil d’administration de Credit Suisse Group, où il fut jusqu’en 2002 CEO de l’activité de banque privée en Suisse. Mais surtout, il a sauvé deux banques du naufrage.

Alexandre Zeller a en effet redressé la Banque Cantonale Vaudoise au début des années 2000, avec son collègue et ami du CS Olivier Steimer. Arrivé au pic des problèmes immobiliers de la banque, le duo a ainsi supervisé l’assainissement de la BCV, plombée à hauteur de 1,2 milliard de francs. En 2008, à peine nommé à la tête de HSBC Private Bank à Genève, Alexandre Zeller a dû gérer le vol de données opéré par Hervé Falciani et a restructuré de fond en comble l’établissement bancaire. Indestructible, il quitta HSBC en 2013 pour prendre la présidence de Six Group, la Bourse suisse.

Chez Lombard Odier, il retrouvera d’ailleurs Olivier Steimer, ancien président de la BCV, qui siège depuis 2017 au conseil d’administration. Comme associé gérant, il sera chargé de la responsabilité fonctionnelle de l’unité Technologie et Opérations, en clair de l’innovation, des nouvelles technologies et des projets de digitalisation. Patrick Odier, 64 ans et associé gérant senior, se réjouit de l’arrivée de cette «personnalité éminente et reconnue», qui apportera «sa vision stratégique, son expertise opérationnelle et son réseau hors pair», notamment à l’international.

En ce mois de février, les visages historiques sont donc en train de changer au sein des banques privées genevoises. La première, la Banque Pictet a annoncé le 6 février dernier le retrait de Nicolas Pictet en tant qu’associé-gérant senior, le primus inter pares à la direction d’un établissement de ce genre. Il restera toutefois président de Pictet & Cie, mais sera remplacé par un membre extérieur à la famille fondatrice, Renaud de Planta, associé depuis 1998 et doyen d’âge. Ce retrait «est naturel et la succession préparée de longue date», affirme la banque privée genevoise, qui gère 496 milliards de francs.

Quelques jours plus tard, le 13 février, ce fut au tour du groupe Syz d’annoncer le départ d’Eric Syz, 62 ans, cofondateur de la banque éponyme (37,2 milliards de masse sous gestion en 2017), qui conservera toutefois la direction générale du groupe, qui comprend des entités de gestion d’actifs et de private equity. «Dans ma carrière, j’ai vu beaucoup de patriarches s’accrocher à leur siège et à leurs vieilles méthodes, a-t-il déclaré mercredi dans «Le Temps». C’est un devoir envers les clients et les employés de transmettre la banque à la nouvelle génération.»

(24 heures)