Au départ de Genève, EasyJet pourrait augmenter son offre vers Berlin

Le suspense dure depuis plus d’un mois. Quels actifs d’Air Berlin, compagnie officiellement déclarée insolvable le mois dernier, seront récupérés par easyJet? Le premier client aérien de Genève Aéroport devrait répondre vendredi après-midi à cette question. Une extension de l’offre pour Berlin et d'autres villes allemandes sur le tarmac du bout du Léman paraît plausible.

Rien n’est sûr, certes. Excepté quelques éléments déterminants : Lufthansa a déjà confirmé la reprise de 81 avions sur 144 d’Air Berlin et 3000 de ses employés sur plus de 8000. Le leader du transport aérien outre-Rhin et sa filiale helvétique Swiss n’ont en outre aucun intérêt à céder les meilleures destinations et les meilleurs slots (créneaux horaires pour les décollages et les atterrissages) à leurs principaux concurrents européens actifs sur les trois aéroports suisses.

L’agence d’information Reuters, et plusieurs médias allemands, affirment cependant qu’easyJet devrait reprendre 25 aéronefs d’Air Berlin, dont une vingtaine seraient basés à Berlin. Inutile de rappeler l’immense intérêt d’une large partie de la population suisse pour cette ville. EasyJet propose d'ailleurs déjà, le plus souvent, deux vols par jour sur Berlin à Genève Aéroport. (24 heures)