Avec Tiffany, Bernard Arnault s’attaque à Cartier

C’est le dernier coup de poker en date de l’homme le plus riche d’Europe. Le conglomérat qu’il a bâti dans le luxe à coups de rachats depuis trente ans triple son poids dans la joaillerie en s’emparant de Tiffany, marque américaine la plus emblématique du secteur. Confirmée lundi, cette conquête à 16 milliards de dollars lui permet de dépasser Richemont, groupe basé à Genève et propriétaire de Cartier et de Van Cleef & Arpels.

«En rajoutant cette marque iconique à sa constellation, LVMH devient un des deux leaders de la joaillerie, voyant celle-ci passer de 3 à 10% de ses ventes», résume Christophe Laborde, analyste suivant le secteur au sein de la banque genevoise Bordier.

LVMH No1 du bijou

«Avec l’arrivée de Tiffany, le groupe français voit son pôle horloger et joaillier doubler de taille», rappelle de son côté René Weber, l’un des meilleurs spécialistes du secteur, officiant pour la banque Vontobel. Constituée de Bulgari, Chaumet, Fred, TAG Heuer, Hublot ou Zenith, cette division dépasse l’équivalent de 7,4milliards de francs de ventes annuelles, ce qui en fera le No1 mondial de la bijouterie. À titre de comparaison, les deux maisons joaillières au cœur de Richemont – elles représentent la moitié de l’activité du groupe – encaissent 6,4milliards de francs par an.

Les grandes marques internationales distribuant leurs pièces par l’intermédiaire de centaines de boutiques ne pèsent cependant guère plus du quart de l’ensemble de la bijouterie mondiale, un secteur encore largement artisanal.

«La constitution d’un acteur de cette taille va augmenter l’environnement concurrentiel», prévient l’analyste de Bordier. Une menace pour le groupe créé par le Sud-Africain Johann Rupert, dont la quasi-totalité des profits d’exploitation – EBIT dans le jargon – est générée par Cartier et Van Cleef. Richemont, qui vient de racheter la petite maison italienne Buccellati pour 250 millions, parvient à dégager des marges bénéficiaires EBIT de plus de 30% dans la joaillerie; bien au-delà des 18% d’un Tiffany ou des 17% d’un LVMH sur ses montres et bijoux, calcule de son côté René Weber dans un récent rapport.

Richemont n’a pas bougé

À la fin d’octobre, dès la publication des premières fuites sur ce qui est le plus important rachat connu dans le secteur du luxe, les milieux financiers attendaient une contre-attaque. Les dirigeants de Richemont ont cependant rapidement laissé entendre qu’une surenchère était peu probable.

«Richemont pouvait théoriquement mettre sur la table un tel montant», estime René Weber. Mais «les autorités de la concurrence auraient certainement regardé de très près la réunion des première, deuxième et quatrième marques joaillières», pointe l’analyste. «Le timing était loin d’être idéal pour un groupe focalisé sur ses nombreuses marques horlogères à la peine, un vaisseau amiral Cartier qui ralentit et des investissements massifs dans la distribution sur internet qui ont du mal à porter leurs fruits», estime son homologue de Bordier. Difficile également de ferrailler avec un mastodonte valant 220 milliards en Bourse, quatre fois la taille de Richemont, et qui peut se permettre de payer – «à crédit mais à des taux très faibles et sans fragiliser sa situation financière», selon l’analyste – la maison emblématique de la 5e Avenue en proposant 40% de plus que ce qu’elle valait il y a un mois.

Le modèle Bulgari

Le pari du groupe de Bernard Arnault reste de rajeunir Tiffany en y appliquant les recettes qui lui ont permis de faire d’un Bulgari en difficulté la deuxième marque joaillière. Une stratégie bien rodée qui touche aussi bien à la réécriture de son identité – notamment en l’associant à une égérie, à l’instar du rôle joué par Carla Bruni auprès de la maison romaine – qu’à la mise à disposition de la puissance marketing d’une galaxie de 75 marques de luxe. Afin de lui permettre de développer de nouveaux produits dérivés ou d’étendre sa présence dans une Europe qui ne représente que 12% de l’activité de Tiffany, rappellent les chiffres de Vontobel.

Objectif: faire décoller les volumes écoulés, mais aussi les tarifs, des pièces destinées à une classe moyenne aisée, celles entre 2000 et 10'000 francs. Moins visibles que les parures d’exception, ces modèles restent les véritables locomotives des grandes marques. «Dans les faits, Tiffany, ce n’est pas que «Diamants sur canapé», mais sa gamme de produits pourra s’appuyer sur la force de frappe de LVMH», note l’analyste de Bordier. Une remarque qui fait écho aux dizaines de bijoux à moins de 500 dollars – où l’argent prend le pas sur l’or – offerts par la marque aux États-Unis.