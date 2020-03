Bannis, les vieux diesels iront mourir en Afrique

La chasse contre ses véhicules les plus polluants – bannis des grandes villes ou marqués par un macaron les jours de smog – dans laquelle est engagée l’Europe menace de mettre prématurément au rebut une partie de ses 40 millions de diesels qui échoueront à des contrôles environnementaux draconiens. Loin d’être des épaves, beaucoup finiront dans une Afrique dont une majorité de pays ne procèdent à aucun contrôle de sécurité ou de pollution des véhicules.

Ce déplacement vers le Sud du problème écologique de l’automobile était au cœur de la réunion des ministres des Transports de plusieurs dizaines de pays, par les Nations Unies, fin février à Genève. La rencontre a donné lieu à l’annonce du lancement d’un projet test dans six pays africains afin d’évaluer quels contrôles sont envisageables – techniquement et financièrement – sur les 1,2 million de véhicules usagés arrivant chaque année sur le continent.

Les ministres ont également assisté à la démonstration de plusieurs appareils de contrôle antipollution dans le parc du palais des Nations, notamment afin d’évaluer le coût de ces infrastructures.

Contrôle spécial «export»

Sur les 45 millions de véhicules circulant en Afrique – un chiffre appelé à quadrupler ces trente prochaines années, selon les Nations Unies – la quasi-totalité sont des occasions venues de l’étranger.

Un circuit opaque où se multiplient les cas de fraudes allant du retrait de pièces coûteuses des véhicules – airbags, système de catalyseur – au remplacement de celles en bon état, notamment les pneus.

«Mon rêve serait que le fonctionnaire burkinabé puisse entrer un numéro de châssis sur son écran et vérifier les caractéristiques du véhicule enregistrées en Europe», décrit Eduard Fernandez, directeur du groupement international des organismes de contrôle technique (CITA), qui participe au projet test mené sous la houlette de l’UNECE. À l’heure du big data, un tel partage de données ne dépasse pas les limites de l’Union européenne et de l’AELE.

Eduard Fernandez évoque en parallèle un projet de contrôle technique de sortie du territoire, en Europe, «afin de limiter l’expédition des véhicules, qu’il sera quasi impossible de renvoyer une fois sur place». Déjà en vigueur en Espagne, de telles vérifications à l’export sont testées dans le port de Rotterdam. L’Union européenne reste la principale source de voitures d’occasion au monde, avec près de 946'000 véhicules envoyés hors de ses frontières.

Un problème de qualité des carburants

À eux seuls, la Côte d’Ivoire et le Cameroun font venir plus de 100'000 véhicules ayant eu une première vie en Europe, révélait un rapport du Programme des Nations Unies sur l’Environnement (PNUE) présenté il y a un an. Qui souligne que les véhicules arrivant à Madagascar, en Ouganda ou en Zambie ont, en moyenne plus de treize ans d’âge. Et qu’au Niger, le camion type a au moins trente années de service au compteur.

Les spécialistes du secteur ne préconisent pas d’interdire l’importation de véhicules d’occasion, à l’instar des mesures prises par l’Égypte et de l’Algérie. Parce qu’elle reste impossible à mettre en place – quand il suffit de prendre le volant pour un aller simple vers l’Afrique, via l’Espagne. Et parce que la leçon des motocyclettes à moteur deux-temps, que l’arrêt de la production par les constructeurs européens – en raison de leur pollution – a remplacées par des motos deux-temps indiennes ou chinoises, reste dans les mémoires.

«Bien sûr, dans l’absolu, un diesel Euro4 (ndlr: i.e. adapté aux normes antipollution de 2006) n’est plus souhaitable en Europe, mais pour des pays qui n’appliquent pour l’instant aucune norme et dans lesquels les véhicules en circulation date des années 80 ou 90, c’est un premier pas», relativise le directeur du CITA.

L’an dernier, le PNUE relevait que seule une douzaine de pays – avant tout latinos et asiatiques – avaient mis en place des standards antipollution similaires à ceux dits «Euro4». Sans compter que le PNUE souligne combien la mauvaise qualité des carburants dans de nombreux pays africains empêche de toute façon de bénéficier du plein potentiel des systèmes équipant les diesels les plus modernes, ceux dits de la génération «Euro6».