Baselworld menacé d’obsolescence

Quel modèle développer pour les grandes foires du type de Baselworld? Concurrencée par la digitalisation et la communication permanente, la manifestation ouvre ses portes aujourd’hui sous le signe du jeûne, voire de la diète: seuls 700 exposants, contre 1300 l’an passé. Et ce alors que la branche reprend du poil de la bête après deux années de repli, avec des exportations en hausse de 2,7% à 19,9 milliards de francs.

Le problème est donc moins conjoncturel que structurel. D’où la nécessité d’un recentrage sur «la qualité au détriment de la quantité, a répété hier en conférence de presse la directrice Sylvie Ritter. Baselworld fédère l’élite de la branche dans sa diversité. Avec les meilleurs et les plus convoités dans chaque secteur, nous présentons les marques réellement importantes».

«L’amaigrissement du salon est auss i dû à la défection de marques qui ont choisi de ne plus en être »

Les exposants suisses étaient encore 300 en 2017, ils ne sont plus que 130, dont 104 horlogers, 18 bijoutiers et 8 sous-traitants. L’hémorragie a été particulièrement forte chez ces derniers, qui depuis quelques éditions rejoignent le salon spécialisé EPHJ en juin à Palexpo - Genève, ou ouvrent leurs portes cette semaine à La Chaux-de-Fonds.

La direction a rayé des listes de nombreux produits purement marketing, qui avaient colonisé le salon durant les fastes années 2000, au risque de dénaturer l’essence du métier. Mais l’amaigrissement du salon est aussi dû à la défection de marques qui ont choisi de ne plus en être (Ebel, Louis Erard), pour des questions budgétaires notamment, ou de rejoindre d’autres pavillons, comme le Salon international de la haute horlogerie (SIHH), qui se déroule en janvier à Genève (Hermès, Ulyssse Nardin, Girard-Perregaux).

Breitling se tâte pour 2019

D’autres pourraient suivre, non pas pour rejoindre un salon concurrent, mais, plus significatif, adopter d’autres modèles de contact avec le client final.

Georges Kern, CEO de Breitling, ne sait pas encore s’il sera là en 2019: «Cela dépendra de cette édition», nous a-t-il confié. La marque des aviateurs n’a du reste réservé que quelques nouveautés pour ces jours-ci, les autres ayant fait l’objet d’un récent roadshow dans les villes qui comptent, de Dubaï à Paris en passant par New York et Shanghai. Le légendaire aquarium géant qui faisait partie intégrante du stand a disparu. Plus de poissons? Clin d’œil de Georges Kern, juste avant de s’éclipser: «Plus besoin, nous avons le digital!»

Question de coût, aussi. Les gigantesques stands bâtis à coups de centaines de milliers de francs, parfois de millions, qui constituent tout le lustre de la halle 1, ne sont plus des investissements durables. Trop chers, pour une durée limitée, dans un seul lieu, une fois par an. Le modèle des fashion weeks itinérantes semble plus profilé, plus souple, moins onéreux. De même que la multiplication d’événements personnalisés.

MCH Group se diversifie

C’est dans cette direction que se dirige MCH Group, qui organise Baselworld, ainsi qu’Art Basel, entre autres. Sa section de «Live Marketing Solutions» prend de l’ampleur. Le groupe vient de racheter l’américain MC-2, spécialisé dans cette publicité diffusée en direct et la mise sur pied de manifestations sur mesure. «Les entreprises, quel que soit le secteur, se rendent de moins en moins dans les salons traditionnels, et il faut dès lors leur organiser des events», reconnaît René Kamm, CEO de MCH Group. MC-2 représente par ailleurs un apport de 150 millions de francs pour le groupe, ce qui n’est pas à négliger. «Il faut bien que nous compensions les pertes occasionnées par le rétrécissement de Baselworld, explique-t-il.

Son redimensionnement se traduit par une baisse de 40 à 50 millions de francs pour nous.» Une situation qui a conduit MCH Group à dévaloriser les halles de Baselworld de 25% (-102 millions), principale cause d’un sévère recul du bénéfice 2017 à 10 millions de francs. Qu’elle semble loin, l’inauguration des bâtiments signés Herzog & de Meuron, en 2013, dans lesquelles MCH Group avait investi 340 millions… L’année 2018 s’annonce également difficile, et les prévisions tablent sur un bénéfice de 1 à 10 millions.

L'art et les voitures

Baselworld n’est plus la locomotive des manifestations organisées à Bâle, et déjà le groupe regarde ailleurs. Vers les événements où l’on touche directement le client final, contrairement à la messe horlogère, avant tout destinée aux grossistes et aux détaillants. «C’est le cas d’Art Basel et d’Art Miami, qui touche directement les amateurs d’art, des rendez-vous qui marchent très bien, ce qui explique que le chiffre d’affaires du groupe continue de monter, précise René Kamm. Et nous allons continuer dans ce sens avec Grand Basel, en septembre, qui s’adresse aux collectionneurs de voitures anciennes et modernes, et dont la formule sera déclinée en Asie et aux États-Unis».

