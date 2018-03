Baselworld ouvre, entre turbulences et reprise

Le Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie ouvre ses portes jeudi avec moitié moins d'exposants et une durée raccourcie. La direction de Baselworld explique que le salon a décidé d'opter pour la qualité au détriment de la quantité.

«La branche horlogère est en mutation et subit un processus de concentration qui renforce les acteurs importants», a déclaré mercredi Sylvie Ritter, directrice de Baselworld, devant la presse. Face à ces changements, le salon a opté pour la concentration et mise sur la qualité.

Chute du nombre d'exposants

«On y gagne un profil clair et bien défini», ajoute Sylvie Ritter. Selon elle, Baselworld fédère l'élite de la branche dans sa diversité, «soit les meilleurs et les plus convoités». Le plus grand salon horloger au monde se tiendra de jeudi à mardi prochain avec 700 exposants, contre 1300 exposants en 2017. Le nombre d'exposants suisses se monte à 130, dont 104 marques, 18 en provenance de la bijouterie et huit provenant de branches apparentées (sous-traitants).

Malgré une chute du nombre d'exposants, Baselworld ouvre dans un contexte de reprise de cette industrie. Les exportations de l'horlogerie suisse ont augmenté de 12,8% sur janvier-février 2018 à 3,3 milliards de francs, par rapport à la même période de 2017. Comparés à janvier et février 2016 cumulés, les chiffres sont aussi en hausse ( 4,1%), selon les statistiques de la Fédération horlogère publiées mardi. (ats/nxp)