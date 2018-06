Bilan intermédiaire positif pour Hotelplan

Hotelplan a enregistré une baisse des réservations de juin à mi-juillet, en raison de la coupe du monde de football. Malgré tout, la confiance est de mise pour le voyagiste de Migros à mi-parcours de son exercice décalé 2017/18, courant du 1er novembre dernier au 31 octobre.

Trois quart des réservations budgétisées jusqu'à la fin de l'exercice 2017/18 ont déjà été enregistrées, indique mardi Hotelplan Suisse. «Nous sommes confiants de pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires cette année malgré l'environnement concurrentiel», affirme le directeur général Kurt Eberhard, cité dans le communiqué.

«Au niveau des recettes, nous sommes actuellement au-dessus du niveau de l'an dernier. Nous pensons que nous atteindrons aussi le même niveau sur l'ensemble de l'année qu'en 2016/17», a précisé Kurt Eberhard à AWP en marge d'une conférence de presse.

Bonne à très bonne année

Hotelplan Suisse avait alors enregistré un chiffre d'affaires comptabilisé de 583,3 millions de francs, en hausse de 1,4% après la chute à laquelle il a dû faire face lors du précédent exercice suite aux attaques terroristes et au putsch en Turquie.

L'année 2016/17 a été bonne à très bonne. «Notre activité dépend toujours très fortement de la gestion des capacités charter et des variations de change», a rappelé Kurt Eberhard. Moins de places sur des vols charter ont dû être bradées à des prix discount l'an dernier. «Nous sommes maintenant meilleurs dans la gestion des capacités charter», affirme-t-il. Il espère à nouveau afficher des chiffres noirs cette année.

Davantage de réservations à court terme

Malgré une légère hausse des prix en raison du cours de l'euro, les Suisses sont tentés de passer leurs vacances d'été sur les îles méditerranéennes, constate Hotelplan. La Grèce, l'Espagne et Chypre figurent dans le trio de tête.

L'Egypte, la Tunisie et la Turquie affichent quant à elles la plus forte augmentation en pourcentage par rapport à l'année dernière. Le nombre de passagers a grimpé d'environ deux tiers vers l'Egypte et de près de 60% pour la Tunisie, tandis que le nombre d'hôtes est en hausse de presque 40% en Turquie, selon M. Eberhard.

Le groupe précise compter encore sur davantage de réservations à court terme. Pour la prochaine saison hivernale 2018/19, Hotelplan Suisse compte à nouveau sur une augmentation de la demande pour les destinations de la Laponie finlandaise et de la Norvège du Nord sous forme de voyages individuels, ainsi que des Caraïbes, de l'océan Indien et de la Thaïlande. (ats/nxp)