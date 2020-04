Blockchain, la plus précieuse des ressources

«Un candidat qui dispose de solides connaissances blockchain se voit proposer quinze offres d’emploi par semaine avec un salaire à six chiffres.» Marc*, chasseur de têtes pour de grands noms de l’horlogerie

Dans son classement 2020 des compétences les plus recherchées par les entreprises, LinkedIn place la blockchain en première position. Elle devance le cloud, le raisonnement analytique et l’intelligence artificielle. Le secteur du luxe n’échappe pas à cette tendance. Depuis quelques mois, il recrute activement les talents qui maîtrisent cette nouvelle technologie. Ce qui n’étonne pas Vincent Pignon, CEO de Wecan Group et expert blockchain: «Les marques de luxe ont besoin d’innover et il est souvent difficile, long et coûteux de le faire sur le produit. Donc elles misent sur la blockchain. Cela permet de garantir l’authenticité, de lutter contre la fraude et les contrefaçons, de suivre la chaîne de valeur et, ainsi, d'avoir des informations sur le marché secondaire.»

Salaire à six chiffres

Conséquence directe de cet engouement: la demande pour les spécialistes de la blockchain explose depuis quelques mois. Parmi les profils les plus recherchés, on retrouve les ingénieurs qui pilotent la création et le déploiement de ces solutions, les développeurs, les chefs de projet, les consultants juridiques et les designers. Une tendance amenée à croître selon Marc*, un chasseur de têtes qui travaille en toute discrétion pour de grands noms de l’horlogerie: «Un candidat qui dispose de solides compétences se voit proposer quinze offres d’emploi par semaine avec un salaire à six chiffres. Certains ont même dû supprimer leur profil LinkedIn car ils croulaient sous les sollicitations. L’industrie du luxe s’arrache ces talents et ce n’est que le début!»

Gain de temps

Pour chaque marque, le challenge est de taille. Il consiste à démontrer ses capacités d’innovation en utilisant au maximum les fonctionnalités offertes par la blockchain. Les mastodontes du luxe l’ont bien compris. Kering vient d’adopter cette technologie pour garantir la valeur et la qualité des montres Ulysse Nardin. Le groupe Richemont a déjà franchi le pas en juin dernier pour certains modèles de sa marque Vacheron Constantin (lire encadré). Quant au géant LVMH, il s’est également laissé séduire, comme le confirme sa porte-parole, Aurore Borderie: «Nous utilisons principalement la blockchain pour la traçabilité et la preuve d’authenticité, tout au long du cycle de vie du produit. L’objectif principal est de sécuriser l’approvisionnement en matières premières et composants par les marques de luxe. Un autre objectif est de lutter contre la contrefaçon.»

Nouveaux usages

Dans un avenir proche, les nouvelles fonctionnalités devraient se multiplier, selon Emmanuelle Collet, cofondatrice de la startup Arianee: «La blockchain crée surtout de nouveaux usages. Elle augmente les possibilités de revente des biens de luxe et la location de ces produits. D’autres services sont en train de voir le jour, comme la possibilité d’assurer son bien directement dans le certificat ou encore de le déclarer perdu ou volé.» Autrement dit, le principal intérêt pour les marques est de pouvoir s’appuyer sur la blockchain afin de conquérir le marché du luxe d’occasion. Un enjeu devenu stratégique. Selon la dernière étude réalisée par le Boston Consulting Group et Vestiaire Collective, ce marché représentera 36 milliards de dollars en 2021. Quand on sait qu’il ne s’élevait qu’à 25 milliards en 2018, on comprend aisément le levier de croissance qu’il représente pour le secteur du luxe…

* Nom connu de la rédaction

Manque de profils qualifiés

Alors que l’expertise en matière de blockchain est toujours plus demandée par l’industrie du luxe, les employés formés à cette technologie restent trop peu nombreux. Ce que confirme Guillaume Boilot, directeur des opérations chez Vacheron Constantin: «Les profils recherchés sont encore très rares. Plusieurs membres de nos équipes ont dû suivre des cursus afin de se former à cette technologie encore émergente.» Pour Vincent Pignon, CEO de Wecan Group, il est urgent de former de nouveaux talents: «Nous sommes dans une phase croissante de l’adoption de cette technologie et la pénurie devrait se manifester d’ici à deux à trois ans si les formations ne se développent pas.» En Suisse romande, les deux principaux cursus sont basés à Genève. À l’Université de Genève pour les futurs développeurs et au sein de l’école CREA pour les responsables de projet. F.B.