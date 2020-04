British Airways prévoit de supprimer 12'000 emplois

La compagnie aérienne British Airways prévoit de supprimer jusqu'à 12.000 emplois en raison de l'impact durable du nouveau coronavirus sur son activité, a annoncé mardi sa maison-mère, le groupe IAG.

Ce dernier, qui possède entre autres Iberia et Vueling, explique dans un communiqué avoir pris cette décision compte tenu du fait qu'il faudra plusieurs années avant un retour à la normale du trafic aérien. Actuellement, British Arways compte 42'000 salariés.

IAG passe à l'acte après avoir déjà prévenu que des réductions d'effectifs étaient inévitables en raison de cette crise qui paralyse le transport aérien et immobilise la quasi-totalité des avions au sol.

Le groupe hispano-britannique n'est pas le seul à souffrir, la compagnie aérienne scandinave SAS ayant annoncé plus tôt dans la journée qu'elle allait se séparer de 5.000 employés.

IAG précise de son côté avoir engagé des consultations avec les syndicats sur les licenciements. Elle rappelle que 22'600 salariés de British Airways ont été placés en chômage partiel en profitant du mécanisme de prise en charge de 80% du montant des salaires par le gouvernement.

Actuellement British Airways n'opère plus qu'une poignée de vols à partir de l'aéroport londonien d'Heathrow, contre plus de 300 par jour en moyenne en temps normal.Pour avril et mai, ses capacités ont fondu de 94%.

