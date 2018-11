Broulis nie avoir concédé un avantage à un proche

«Le chef des Finances ne se mêle des déclarations de personne», a déclaré Pascal Broulis mardi devant le Grand Conseil vaudois. Il répondait à une question d'Hadrien Buclin sur d'éventuelles défaillances dans le contrôle fiscal d'un contribuable présenté comme proche du ministre.

La question d'Hadrien Buclin (Ensemble à gauche) faisait suite à un article du «TagesAnzeiger» publié le 5 novembre. Le quotidien alémanique y exposait le cas d'un contribuable de Sainte-Croix ayant un haut revenu et présenté comme un proche de Pascal Broulis.

Ce contribuable aurait fait valoir des déductions fiscales au titre de ménage commun avec sa femme et ses trois enfants alors que la famille vivait la majeure partie du temps en France, a rapporté Hadrien Buclin. Il a demandé des explications au Conseil d'Etat sur une éventuelle défaillance de longue durée (depuis 2003) du contrôle de ce dossier fiscal.

En toute indépendance

Comme cela a été signifié à plusieurs reprises, l'Administration cantonale des impôts (ACI) est seule compétente pour l'examen et le contrôle des dossiers fiscaux et agit en toute indépendance. Pascal Broulis a rappelé par ailleurs que ces dossiers fiscaux sont soumis au secret fiscal et qu'il ne les connaît donc pas. Quant aux défaillances éventuelles du dossier fiscal, «ne connaissant pas le dossier, aucun dossier, je vous ai répondu», a déclaré le conseiller d'Etat.

Quotient familial

S'agissant de la fiscalité des personnes ayant des enfants à charge, Vaud est le seul à connaître le système du quotient familial. Il s'applique même si les enfants résident à l'étranger. Ce qui est déterminant, c'est que les enfants sont à charge, a ajouté le conseiller d'Etat.

Le ministre a par ailleurs rappelé que de 2006 à 2011, le canton a été obligé de recourir à une application élargie du quotient familial en raison d'un arrêté du Tribunal fédéral. Ce dernier a imposé un traitement identique pour les familles monoparentales ou concubins avec enfants et les couples mariés.

Le fisc va accorder la même réduction d'impôt aux demi-familles qu'aux couples mariés, même si la mesure apparaît comme arbitraire. Elle a concerné 20'000 familles monoparentales ou avec concubins et enfants, a noté Pascal Broulis.

Plusieurs interventions

Pour mémoire, EAG et la gauche vaudoise ont déposé plusieurs interventions récentes au Parlement, tant sur la situation fiscale du chef des finances que sur les règles en matière d'acceptation d'avantages, suite notamment aux voyages controversés de Pascal Broulis en Russie. (ats/nxp)