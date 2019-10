CH Media devient le plus grand groupe de TV privée

Les chaînes de télévision alémaniques 3 , 4 , 5 et 6 changent de propriétaire. CH Media a annoncé vendredi le rachat du groupe 3 .

Cette reprise est un pas vers l'avenir, ont déclaré CH Media et le groupe 3 dans un communiqué commun. CH Media possède déjà les télévisions TV24, TV25 et S1. Avec l'acquisition de 3 , il devient le plus grand groupe de télévision privé de Suisse. Le prix d'acquisition n'a pas été dévoilé.

«Je me réjouis que nous soyons désormais numéro un en Suisse non seulement dans la radio privée, mais aussi dans la télévision privée», a déclaré Roger Elsener, directeur de CH Media pour la télévision, la radio et la distribution de films. Avec les chaînes du groupe 3 , «nous avons de plus grandes chances de croissance et nous allons investir dans de nouvelles offres».

Plus de 2000 collaborateurs

Avec ses journaux régionaux, ses portails en ligne, ses radios et ses chaînes de télévision, CH Media touche environ 2 millions de personnes en Suisse alémanique, a indiqué le groupe. Il réalise un chiffre d'affaires de 480 millions de francs et emploie plus de 2000 collaborateurs.

CH Media übernimmt die 3 Plus-Sendergruppe und wird damit zum grössten privaten Schweizer TV-Anbieter. #3Plus #CHmedia https://t.co/sDKNbZX3Xe — Moneycab (@Moneycab) October 18, 2019

Le groupe 3 emploie 65 collaborateurs. Le diffuseur privé a débuté ses activités en août 2006 avec la chaîne 3 . Il a été bénéficiaire pour la première fois en 2009. Les émissions de 4 ont commencé en octobre 2012, celle de 5 en septembre 2014 et la chaîne 6 a été lancée en mars 2019.

(ats/nxp)