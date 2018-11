Nissan réclame le départ de Carlos Ghosn

Le constructeur japonais d'automobiles Nissan a annoncé lundi, confirmant des informations de presse, que le président de son conseil d'administration avait «pendant de nombreuses années déclaré des revenus inférieurs au montant réel», selon les résultats d'une enquête interne.

«En outre, de nombreuses autres malversations ont été découvertes, telles que l'utilisation de biens de l'entreprise à des fins personnelles», ajoute le groupe qui va proposer au conseil d'administration de le «démettre de son poste rapidement».

UPDATE: #Nissan’s #CarlosGhosn questioned, faces arrest over false entries on salary: The Asahi Shimbunhttps://t.co/62KiN8kXuU