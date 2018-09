Celgene renforce sa présence à Neuchâtel

Celgene a inauguré mardi à Couvet (NE) un nouveau site de production devant abriter une centaine d'emplois. L'activité est dédiée aux domaines à haute valeur ajoutée pour la production de traitements oraux.

L'annonce de l'investissement, dont le montant est tenu secret, remonte à il y a quatre ans, en juin 2014, avec la pose de la première pierre en juin 2016. Le site permettra à Celgene d’augmenter l’approvisionnement mondial de ses médicaments contre les types rares de cancers du sang et les maladies immuno-inflammatoires.

800 emplois à Boudry

Avec l'inauguration de l'usine covassonne, le groupe du New Jersey renforce sa présence dans le canton de Neuchâtel. Il a établi en effet son siège international à Boudry en 2005, où il emploie plus de 800 personnes dans les domaines de la production, la recherche et le développement, les fonctions support et administratives.

A Couvet, dans le Val-de-Travers, Celgene proposera aussi des programmes de formation pour étudiants en ingénierie, a précisé la multinationale, qui emploie quelque 7000 personnes de par le monde, dans un communiqué publié en amont de la présentation à la presse. Ces formations sont comparables à celles développées déjà à Boudry.

Présence alémanique

Dans le détail, le site de Boudry continuera d'approvisionner les patients du monde entier avec des médicaments oraux. Ailleurs en Suisse, Celgene compte 80 collaborateurs à Zurich, sa filiale suisse. A Zofingue (AG), la société dispose d'un site de production de principes actifs de ses médicaments.

Celgene Corporation est une entreprise biopharmaceutique active sur le plan mondial. Le groupe basé à Summit, à l'ouest de New York, est engagé notamment dans la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies innovantes pour le traitement du cancer et des maladies immuno-inflammatoires par la régulation des gènes et des protéines. (ats/nxp)