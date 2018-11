Cent mesures pour enrayer le cataclysme climatique

Comment amorcer la décrue du CO2?

Petite sélection, parmi les cent mesures préconisées par le projet Drawdown afin d’amorcer la grande décrue, avec une estimation des émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être évitées ou retirées de l’atmosphère. À titre de comparaison, le GIEC estime à 550 gigatonnes d’équivalents CO2 (GtC) les quantités rejetées par l’activité humaine entre 1750 et 2010. Sur la seule année 2016, 52 gigatonnes ont été émises.



Solution n° 1 - Fluides réfrigérants: -90 GtC



On croyait le problème des frigos et de la clim réglé par le protocole de Montréal, en 1987. Succès confirmé par la réduction du trou dans la couche d’ozone, annoncé au début du mois. Las, les réfrigérants ayant remplacé les CFC émettent des milliers de fois plus de carbone. Des alternatives existent, plus coûteuses.



Solution n° 3 - Gaspillage alimentaire: -70 GtC



Le tiers de notre production alimentaire actuelle n’atteint pas nos estomacs et finit par pourrir.



Solution n° 5 - Restauration de la forêt tropicale: -61 GtC



La solution est connue de tous: la forêt tropicale peut séquestrer 6 gigatonnes de carbone par an.



Solution n° 9 - Systèmes sylvo-pastoraux: -31 GtC

Etonnamment, ce ne sont pas les cultures «raisonnées» mais la mise en place de pâturages en zones boisées pour le bétail – système «coûteux et lent à mettre en place» – qui constitue le moyen le plus efficace pour limiter le C02 issu de l’agriculture.



Solution n° 21 - Réchauds rudimentaires: -16 GtC



Près de 3 milliards d’êtres humains cuisinent sur réchaud à bois, charbon ou kérosène.



Solution n° 72 - «Biochar» ou «terra preta»: -0,8 GtC



Technique amérindienne ancestrale d’amendement des sols agricoles, la combustion lente de résidus de bois ou de végétaux dans des meules enterrées évite leur décomposition dans l’atmosphère. P.-A.SA.