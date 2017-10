Chiffre d'affaires d'Ikea Suisse en léger recul

Ikea Suisse a généré un peu moins de revenus au terme de l'exercice 2016/2017, clos fin août. Le chiffre d'affaires de la filiale helvétique du géant de l'ameublement suédois s'est tassé de 0,8% sur un an à 1,05 milliard de francs, mais les ventes en ligne ont bondi.

Le chiffre d'affaires réalisé sur internet a grimpé de 19,7% en comparaison annuelle, indique mercredi Ikea Suisse. Il a pratiquement doublé en deux ans et correspond désormais à 6% des ventes du segment ameublement.

Citée dans le communiqué, Simona Scarpaleggia, directrice d'Ikea Suisse, estime avoir bien tenu dans un environnement en transformation. «Dans le domaine alimentaire également, notre offre s'adapte aux besoins de la clientèle, comme avec le nouveau menu vegan», ajoute-t-elle.

Livraisons à domicile

Ikea exploite neuf magasins en Suisse, dont ceux d'Aubonne (VD) et de Vernier (GE) en Suisse romande. Dans le cadre de ses efforts pour se rapprocher des clients, le distributeur a ouvert mi-septembre à Zurich un «Pop-up», petite surface d'exposition et de ventes à vocation temporaire, sur la Bahnhofstrasse.

Outre les ventes en ligne, la livraison à domicile prend de plus en plus d'importance pour le numéro un mondial du meuble en kit. Depuis début août, Ikea Suisse facture les livraisons selon la valeur de la marchandise et non en fonction de la distance.

Les livraisons à domicile ont doublé en conséquence, souligne la directrice. Elle prévoit d'investir environ 1,3 million de francs dans ce domaine au cours du nouvel exercice. Globalement, le groupe Ikea a réalisé un chiffre d?affaires annuel de 34,1 milliards d'euros (39,6 milliards de francs au cours actuel), en hausse de 3,8% par rapport à l'exercice précédent. Le groupe compte 355 magasins dans 29 pays et emploie quelque 149'000 personnes dans le monde. (ats/nxp)