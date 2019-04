Combien demander aux entreprises?

Le 19 mai, il faudra trancher sur les deux volets de la réforme de l’imposition sur le bénéfice des entreprises. Le premier est fédéral et pose le cadre général. Le second en est sa déclinaison cantonale: Genève doit choisir son taux et préciser quelles déductions sont possibles parmi la panoplie mise à disposition par la Confédération. Il y a deux ans, une tentative, baptisée du doux nom de RIE III, avait été repoussée par le peuple suisse.

Cette votation est particulière à plus d’un titre, que l’on pense à son origine, à ses conséquences ou à son objet même. En effet, si au niveau fédéral, les réformes fiscales touchant les entreprises sont assez courantes, au niveau cantonal elles sont nettement plus rares. Dans les cantons, c’est l’imposition des personnes physiques qu’on retouche le plus souvent.

Pourquoi réformer?

En fait, ce n’est pas une démarche volontaire. La modification de l’imposition des entreprises résulte d’une demande des membres de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), qui lutte contre l’évasion fiscale et les pratiques déloyales conduisant à l’érosion des bases fiscales de ses membres.

Considérant que la Suisse n’applique pas la même imposition à toutes ses entreprises, notamment aux entreprises ordinaires et à celles à statuts spéciaux, et ce pour attirer ces dernières, l’OCDE, dont la Suisse est membre, lui a demandé de régulariser sa situation. C’est-à-dire de trouver un taux unique. C’est que la disparité n’est pas mince. À Genève, les entreprises ordinaires sont imposées à hauteur de 24,2%, contre 11,6% en moyenne pour celles à statuts, voire moins pour certaines, taxées entre 5 et 9%, comme l’a montré une récente enquête de la «Tribune de Genève».

Quoi qu’il en soit, c’est terminé et pour le Canton, il s’agit de trouver le point d’équilibre lui permettant à la fois d’augmenter l’imposition des entreprises taxées à 11,6% sans les pousser à partir et de diminuer le taux des entreprises ordinaires sans torpiller les finances publiques.

Le projet proposé

En novembre, le parlement a repris et modifié une proposition présentée par la députée des Finances PLR Nathalie Fontanet. Après négociations, il a décidé de fixer le taux d’imposition à 13,99% avec un plancher après déductions à 13,48%.

Les coûts d’un potentiel refus de la RFFA sont estimés à plus d’un milliard de francs Le Département des finances

Résultat: pour le Canton, l’impact financier en 2020 serait de 372 millions, pour moitié en raison de la baisse des recettes et pour moitié en raison de la hausse des subsides cantonaux à l’assurance maladie. Cette hausse, présentée comme un contre-projet à l’initiative «Pour des primes d’assurance maladie plafonnées à 10% du revenu du ménage», vise à démontrer aux citoyens qu’eux aussi bénéficient de la réforme, et pas seulement les entreprises. Quant aux Communes, elles perdraient de leur côté 46,1 millions.

Les partisans du projet espèrent que les pertes seront vite comblées par la hausse de l’activité économique induite par les baisses fiscales. Ils s’appuient sur le précédent de 2009, où les recettes avaient vite comblé la perte. Mais les opposants signalent que les pertes prévues par la baisse envisagée monteront en puissance durant cinq ans vu la hausse par palier d’une des déductions (l’imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital).

Pour éviter les mauvaises surprises, le frein à l’endettement cantonal, qui impose des mesures d’économie en cas de franchissement de certains paliers de dette, sera suspendu durant huit ans en cas d’acceptation de la réforme.

Les scénarios d’un vote

Que se passerait-il en cas d’échec? Au niveau fédéral, la Suisse devra lancer une autre proposition de peur de voir l’OCDE décider de la sanctionner. En cas d’échec cantonal, vu la concurrence fiscale intercantonale et notamment la décision vaudoise de faire passer son imposition à 13,79%, Genève devra aussi remettre l’ouvrage sur le métier. Les opposants en sont conscients et certains évoquent déjà un taux d’imposition idéal à 16%, taux qui garantirait une opération blanche, estiment-ils.

Les partisans estiment qu’un taux trop élevé, intervenant des mois après la baisse vaudoise, entraînerait l’exode des entreprises concernées. Ils rappellent que «les sociétés bénéficiant d’un statut fiscal particulier assurent 27% des recettes fiscales des personnes morales du canton et génèrent 22'000 emplois directs». Sans compter les emplois indirects. «Les coûts d’un potentiel refus de la RFFA sont estimés à plus d’un milliard de francs», ajoute le Département des finances.

Les camps en présence

Le projet adopté par le parlement suscite des appréciations variées. Alors que l’Entente, le MCG et le Conseil d’État le soutiennent pour pallier le risque d’exode des entreprises en cas d’échec, la gauche et l’UDC la refusent. La gauche parce qu’elle le juge trop onéreux pour les finances publiques. Quant à l’UDC, elle demandait une hausse des déductions fiscales sur les primes d’assurance maladie pour les personnes physiques. Ne l’ayant pas obtenue, elle appelle à le rejeter.

La gauche est toutefois moins monolithique qu’elle n’y paraît. C’est de peu que le PS s’est opposé à la réforme après que ses représentants l’aient soutenue en commission.

