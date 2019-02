Coop ose la 4e couleur dans son assortiment de vins

Les principaux détaillants suisses respectent le vin orange. Ils doutent toutefois du réel potentiel de succès de ce nectar multimillénaire auprès du grand public. Coop fait exception. Le deuxième détaillant helvétique vient en effet d’intégrer la quatrième couleur dans son offre vinicole. Il en fait en plus la promotion, lors de dégustations proposées dans ses foires aux vins. Tout cela avec un cru prometteur, dont la terre originelle reste la Géorgie. Cela tombe bien. Papilles, histoire et business font parfois bon ménage.

Denner, Globus et Manor ne paraissent pas sur le point d’emboîter le pas à leur confrère bâlois. En Suisse, des restaurateurs ambitieux ont pourtant inclus des crus orange dans leur carte des vins depuis une bonne dizaine d’années. À l’instar de leurs brillants confrères du Noma, à Copenhague.

Et la couleur jaune?

Des négociants en vin, le plus souvent spécialisés dans des crus à forte valeur ajoutée, démontrent eux-mêmes leur fidélité à la quatrième couleur. Sans compter certes le vin jaune du Jura français, parfois savoureux, mais trop marginal pour figurer dans l’échelle chromatique standard des œnologues: rouge, blanc, rosé et orange. Et toujours dans cet ordre-là!

«Les ventes de vins orange laissent apparaître une forte croissance en Suisse. Elles se multiplient chaque année. Il est néanmoins vrai que tout a commencé récemment, en partant d’une base très modeste. Dans l’établissement Wine Bar, que j’exploite dans le Tessin, quelque 30% des recettes sont déjà induites par la quatrième couleur», indique Shigeru Takahashi, actif dans le négoce de vins depuis quatre ans. Exerçant la même profession à Genève depuis quinze ans, Paul Baszanger estime que les ventes de vin orange n’ont réellement commencé à se développer, de façon dynamique, que depuis deux ans. Quelques acteurs du marché insistent sur le rôle majeur que trois Lausannois ont joué dans ce processus.

Respectivement as de la «com», graphiste et enseignant, Fabien Baudin, Yannis Carnal et Djamel Merzkani ont il est vrai organisé des dizaines d’événements dégustations au cours des deux dernières années. L’une de ces agapes a même attiré un soir jusqu’à 1500 personnes. «Au début, les gens venaient découvrir les vins proposés. Maintenant, il s’agit plutôt d’amateurs. Le public s’est très vite fédéré autour de la méthode ancestrale utilisée dans la fabrication de vins orange», se félicite Yanis Carnal.

Ancestrale? La quatrième couleur remonte il est vrai à des traditions vinicoles apparues dans le Caucase il y a environ huit mille ans, selon certains historiens. Tout aurait commencé avec un cépage d’origine géorgienne: le rkatsiteli. Mais que tout le monde se rassure, à commencer par les viticulteurs! La fabrication de vin orange ne requiert pas la production d’un raisin d’une troisième couleur. La quatrième couleur est en fait celle d’un vin élaboré à partir de raisins blancs, macéré beaucoup plus longtemps que le blanc conventionnel et en restant en contact avec les peaux des raisins. Les professionnels parlent volontiers d’une «macération pelliculaire prolongée».

Experte vinicole, Eve Dumas explique les propriétés d’un tel traitement: «L’enveloppe des raisins relâche pigments et tanins dans le jus, lui donnant ainsi une couleur beaucoup plus soutenue. Celle-ci variera entre un jaune ambré et un ocre profond, en fonction des cépages et du temps de macération. Celle-ci peut durer jusqu’à un an. À tout cela s’ajoutent le degré d’oxydation volontaire et l’âge du vin.»

Après avoir traversé l’histoire, la Géorgie et l’Arménie, le vin orange connaît donc une nouvelle vie. Celle-ci a commencé il y a plus d’une vingtaine d’années. Notamment dans le Frioul, la Slovénie et la Croatie. Avant que la production ne s’étende à l’Autriche, au Roussillon et même à d’autres continents. Parmi les pionniers européens, les domaines d’Erde, en Autriche, ou celui de Radikon, en Italie, sont souvent cités en référence. En Suisse, la production de Mythopia, domaine situé à Arbaz, près de Sion, suscite un grand enthousiasme parmi les adeptes de la quatrième couleur.

Plus du tiers des ventes

«Nous produisons des vins orange depuis bientôt douze ans. Plus du tiers de notre chiffre d’affaires de l’an dernier provient de la quatrième couleur. Le vin orange reste en fait un produit particulier, relevant toujours d’un marché de niche. Il ne peut pas trouver de place dans l’élaboration de vins conventionnels. Il satisfait tout particulièrement une demande associée à une gastronomie de haut niveau», estime Hans-Peter Schmidt, agronome et exploitant du domaine Mythopia.

Les perspectives de valorisation tendent évidemment à renforcer les ambitions en matière de qualité. «Nous produisons depuis plus de dix ans des vins orange, conformément aux règles du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture)», relève un autre pionnier valaisan, Amédée Mathier, patron du domaine Albert Mathier Fils, à Salgesch. Ces diverses visions du marché se retrouvent dans la palette des prix les plus fréquents pour la quatrième couleur. «Ils oscillent souvent entre 28 et plus de 100 francs», indique le négociant Shigeru Takahashi.

Pierre Citerne, spécialiste de la «Revue du vin de France», insiste justement sur la valeur des vins orange: «Il ne s’agit de loin pas d’un gadget obéissant à une simple mode. La structure tannique de ces crus leur permet d’accompagner tout un repas.» Paul Baszanger recommande «davantage les vins orange à table qu’à l’apéritif, idéalement avec du poisson ou de la volaille plutôt que de la viande rouge, mais pas avec la fondue!» (24 heures)