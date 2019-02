Credit Suisse sort enfin des chiffres rouges

Presque un ouf de soulagement. Après une longue traversée du désert, Credit Suisse est sorti des chiffres rouges en 2018, enregistrant un bénéfice net d’un peu plus de 2 milliards de francs. La grande banque achève une profonde phase de restructuration, commencée à la fin de 2015.

«Il s’agit de notre premier bénéfice annuel après impôts depuis 2014», commente Tidjane Thiam, directeur général du groupe. Par comparaison, la banque avait enregistré une perte de plus de 980 millions sur l’exercice précédent.

La voilure a notamment été réduite dans les activités de banque d’affaires (émission et trading d’actions ou d’obligations, fusions et acquisitions, etc.). Pour le patron du groupe, arrivé en 2015 pour redresser la barre, la restructuration a porté ses fruits. Elle visait notamment à accroître les revenus dans la banque de gestion, tout en réduisant les risques au bilan. «Ces objectifs ont été largement atteints et notre performance au quatrième trimestre, notre meilleur quatrième trimestre depuis 2013, montre à quel point la banque a changé depuis 2015», affirme-t-il.

La suite? Si l’on se base sur le dernier trimestre 2018, marqué par des marchés financiers piquant du nez, un certain optimisme est de mise. «Le groupe a limité les dégâts lors d’un quatrième trimestre compliqué», constate Loïc Bhend, analyste financier à la banque Bordier, à Genève. Lorsque l’environnement financier devient difficile, la clientèle a tendance à geler ses transactions, ce qui pèse sur les revenus des banques. Pour l’analyste, la bonne surprise est à mettre sur le compte de la réduction des charges.

Au quatrième trimestre, le bénéfice net s’est établi à 292 millions de francs, contre une perte de 2,13 milliards douze mois auparavant. Quant au bénéfice avant impôts, il a été multiplié par plus de quatre, à 628 millions. Le produit d’exploitation a, lui, reculé de 7%, à 4,8 milliards.

Mieux que la concurrence

Cœur d’activité du groupe, la gestion de fortune a enregistré des entrées nettes d’argent de 500 millions au dernier trimestre 2018, contre 15,7 milliards au trimestre précédent. Si la collecte d’argent s’est révélée faible, elle est clairement meilleure que celle de ses concurrents. Sur l’ensemble de l’année, les entrées nettes ont totalisé 34 milliards.

Autre chiffre clé, les avoirs gérés dans la gestion de fortune. Ils ont reculé de 1,9%, à 757 milliards de francs. Là aussi, les marchés financiers ont pesé. Après ce dernier trimestre chahuté, Credit Suisse indique que «la situation s’est améliorée, avec des signes de normalisation sur les six premières semaines de 2019».

Point noir, le niveau des fonds propres s’est révélé inférieur aux attentes. «Cela limite le potentiel de croissance des activités et du dividende», relève Loïc Bhend. L’action Credit Suisse s’est d’ailleurs retrouvée vendredi sous pression.

(24 heures)