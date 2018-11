Dans la sinistre prison de Kosuge, Carlos Ghosn découvre une nouvelle vie

«Avez-vous un motif d’inquiétude actuellement?» C’est la question la plus absconse qui a dû être posée à Carlos Ghosn à son arrivée au centre de détention de Kosuge, à l’est de Tokyo, lieu choisi par le procureur en charge de son dossier. Les gardes lui ont aussi demandé s’il était homosexuel. S’il avait des maladies. Ils ont voulu savoir s’il avait un piercing particulier: une perle sur le prépuce, variante intime du doigt coupé qui marque parfois l’appartenance d’un Japonais à un gang yakuza. Puis s’est ajoutée une longue série de questions pour apprendre à le connaître avant qu’il ne pénètre dans le couloir de la monotonie de Kosuge…

Les personnes interpellées au Japon doivent, en théorie, passer leur garde à vue dans un centre de détention comme Kosuge, même si, souvent, elles peuvent rester au poste de police, formule plus commode pour les enquêteurs, qui ont ainsi le suspect sous la main.

Le procureur en charge de Carlos Ghosn a décidé de le placer en centre de détention, probablement pour se conformer au texte de la loi compte tenu de la notoriété de l’intéressé. «En principe, aucune garde à vue ne doit avoir lieu dans un poste de police», explique l’avocat Katsuhiko Tsukuda, pénaliste familier du lieu.

Le complexe pénitentiaire de Kosuge comprend un centre de détention, où les prévenus effectuent leur garde à vue, et une authentique prison, avec un quartier de condamnés à la peine capitale. Avec sa chambre d’exécution. C’est entre ces murs qu’a été pendu l’espion soviétique Richard Sorge, en 1944. Et Shoko Asahara, le gourou de la secte Aum, le 6 juillet dernier. Des dizaines de condamnés attendent leur tour. Ils connaissent le lieu de leur mort, mais pas l’heure. Toutes les personnalités connues qui passent temporairement entre les mains de la justice japonaise sont également envoyées ici. Le premier ministre Kakuei Tanaka, après sa disgrâce lors du scandale Lockheed, y avait échoué en 1976.

Enfer bureaucratique

Kosuge est une machine pénale extraordinairement codifiée et si surveillée que la violence physique y est absente. Dans cet enfer carcéral et bureaucratique, la pression psychologique y est, en revanche, omniprésente. Plusieurs «anciens» de l’institution, punis pour des délits ordinaires, ont raconté au «Figaro» leur quotidien de prisonnier. Il doit peu différer de celui de Carlos Ghosn, même si ce dernier est sans doute traité avec davantage d’égards. Tout dépend des gardiens auxquels il est confié.

Ce séjour éprouvant devrait durer environ vingt-trois jours, le temps maximum de la garde à vue au Japon, souvent utilisé dans son intégralité par le procureur pour collecter des preuves et interroger le suspect avant de le présenter éventuellement au juge. Mais elle pourra être prolongée de vingt-trois jours supplémentaires si le procureur décide de charger l’ex-dirigeant avec un autre chef d’accusation.

Vie très codifiée

La cellule individuelle d’un détenu ordinaire, dont le sol est en tatami, mesure 6,5 mètres carrés. Elle abrite un futon, une petite table et un coussin. Au mur sont accrochés une assiette et un bol. Pas de miroir. La porte d’entrée comporte une lucarne et un clapet pour passer les repas. Le détenu est réveillé en musique. Il plie et repousse son futon. «Votre numéro?» lui demande alors un garde (ainsi trois fois par jour). Son petit-déjeuner consiste en un bol de riz et un autre bol de soupe. Il nettoie ses bols avant de les rendre au garde. Vient l’heure de l’exercice: quelques minutes d’étirements. Le déjeuner est transmis à midi. Puis c’est l’heure de la sieste sur le tatami – pas sur le futon – la tête à 50 centimètres de la porte, le corps recouvert du drap le plus fin. Le dîner est «servi» à 16 h 20, au terme duquel le maton redemande: «Numéro?» Les repas ne sont, paraît-il, pas mauvais à Kosuge.

Obligé de rester assis

Pour passer le temps, les détenus peuvent lire le journal – même le «Japan Times», le quotidien anglophone de l’Archipel –, lire des livres et en recevoir une fois que les gardiens se sont assurés qu’ils ne comportent pas de messages griffonnés. Certains prisonniers demandent à s’occuper en travaillant. Mais les loisirs sont difficilement accordés à ceux qui ne reconnaissent pas les charges dont on les accuse.

Le pire est probablement la conduite à observer en cellule. Il est interdit de s’allonger sur le futon ou de s’asseoir dessus hors du temps de sommeil nocturne. Le détenu doit rester assis toute la journée sur son coussin dans une certaine position. Dans la journée, il a droit à trente minutes de promenade sur le toit du centre, où il se rend en file, le long d’une ligne blanche tracée au sol. Il lui est interdit de tourner le regard à droite et à gauche en chemin; si c’est le cas, il est immédiatement rappelé à l’ordre. «Le motif officiel de l’interdiction de regarder les autres s’explique par le respect de la vie privée des détenus. C’est évidemment un prétexte pour mieux les contrôler», remarque Me Tsukuda.

Coin de ciel

Un autre espace clos – individuel et cette fois sans toit – accueille aussi les promenades. Il est entouré d’une clôture dont les lattes sont orientées de sorte que le prisonnier ne puisse apercevoir que le ciel et les gardiens qui le surveillent. «Une fois, par hasard, j’ai aperçu la silhouette des grands immeubles de Tokyo. J’en aurais pleuré», raconte un ex-prisonnier.

Quoi qu’il en soit, les détenus ne verront presque aucun visage pendant leur séjour ni ne prononceront un mot, sauf en réponse à leur gardien. Les pensionnaires peuvent recevoir ou acheter quelques denrées dans un des deux petits magasins de la prison. Les lundis et jeudis, c’est le jour des snacks. Le mercredi, celui des boissons et glaces. Le vendredi, celui du shopping par catalogue: shampooing, oreiller, lotion… Clou de la liste: un rasoir à pile qui doit être emprunté au gardien. «Un yakuza m’a dit que j’avais le droit de commander une pizza, mais je n’y ai plus pensé», se rappelle un ancien.

Attaché à sa chaise

Carlos Ghosn n’a sans doute pas accès à ces fantaisies. Sa journée est occupée par les interrogatoires menés par les hauts fonctionnaires du Bureau du procureur. S’il est d’humeur combative, il se peut qu’il passe ses journées à garder le silence, jouant la montre avant de se retrouver devant un juge pour clamer son innocence. «C’est ce que je conseille à mes clients», indique Katsuhiko Tsukuda. Les détenus passés par cette épreuve racontent qu’ils sont attachés à leur chaise pendant les interrogatoires.

Comme tout prévenu, Carlos Ghosn ne voit son avocat qu’en dehors des séances de questions - mais, au moins, seul à seul. Les conditions de confidentialité fixées à son avocat sont extraordinairement strictes. Ce dernier est lui-même limité dans ce qu’il peut révéler aux proches de son client.

Depuis lundi, tout contact extérieur est interdit à Carlos Ghosn par principe, afin d’éviter, explique le Ministère de la justice, qu’il organise la destruction de preuves. Le procureur peut, à titre particulier, l’autoriser à voir un proche, mais pas plus de quinze minutes. «Dans la salle d’attente, on croise surtout des amoureuses de yakuzas», raconte l’ami d’un prévenu. Séparés par une vitre, le détenu et son interlocuteur doivent s’exprimer dans une langue que comprend le garde. Donc en japonais, parfois en anglais, sinon en présence d’un traducteur. Si Carlos Ghosn l’a demandé, cette faveur a pu lui être refusée tant son cas est sensible.

Visite consulaire

Carlos Ghosn n’a pu voir que l’ambassadeur de France au Japon deux fois, au titre de la protection consulaire à laquelle a droit tout détenu étranger dans n’importe quel pays du monde; puis son avocat, Motonari Otsuru. Les Japonais l’ont découvert lorsqu’il défendait Takafumi Horie, un flamboyant entrepreneur tombé dans une disgrâce un peu similaire à celle du patron français. Otsuru est ce que les Japonais appellent familièrement un yame-ken: un ancien procureur d’élite. Il fut à la tête de l’unité spéciale du Bureau du procureur de Tokyo. Ce qui en fait le prédécesseur de celui qui dirige l’unité spéciale entre les mains de laquelle est traité l’accusé Carlos Ghosn.

(24 heures)