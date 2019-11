Découvrez qui sont les Vaudois les plus riches

Le magazine «Bilan» publie vendredi la vingtième édition de son classement des plus importantes fortunes de Suisse. Les familles Hoffmann et Oeri, propriétaires du groupe pharmaceutique bâlois Roche, occupent la première place avec entre 27 et 28 milliards de francs. Elles devancent la famille Wertheimer (24 à 25 milliards de fr.) basée à Genève. Gérard Wertheimer et son frère Alain sont propriétaires de la célèbre maison de haute couture Chanel.

La famille Bertarelli (13 à 14 milliards), de Dona et Ernesto, occupe pour sa part la tête du classement des plus riches vaudois. Elle est à la tête d'une fortune qui s'élève à 13 à 14 milliards de francs, ce qui lui permet aussi d'être 11e au niveau suisse. Parmi les résidents vaudois, la famille devance l'investisseur russe Alicher Ousmanov (12 à 13 milliards) et le belge Alexandre Van Damme (11 à 12 milliards), actionnaire de AB InBev, premier groupe brassicole du monde. Parmi les autres personnalités, on note la présence de l'homme d'affaires et philanthrope suédois Frederik Paulsen (7 à 8 milliards) et la famille Hayek (4 à 5 milliards).

Dans le classement des fortunes du bout du lac, les Wertheimer sont devant la famille Safra (23 à 24 milliards, 3e au niveau Suisse), de la banque du même nom, et l'homme d'affaires russo-finlandais Gennadi Timtchenko (17 à 18 milliards de francs). Dans les dix premiers figurent également la famille française Castel, du groupe de boissons éponyme, Karim Aga Khan (12 à 13 milliards), 49e imam (chef spirituel) des musulmans chiites ismailis et la famille Aponte (9 à 10 milliards), dirigeante de MSC Croisières. La famille Firmenisch (7 à 8 milliards) est la septième fortune genevoise.