Départ-surprise du numéro deux de Nike

L'équipementier sportif Nike a annoncé le départ surprise de son directeur exécutif Trevor Edwards, numéro deux de la firme américaine et considéré comme le successeur éventuel du dirigeant, Mark Parker. Sans vouloir faire de lien direct, un porte-parole de Nike a indiqué que des «comportements contraires avec les valeurs de Nike et son code de conduite» avaient été signalés.

Le départ de Trevor Edwards s'inscrit dans le cadre d'une «décision visant à réajuster notre équipe pour accélérer notre croissance et faire évoluer notre culture», a déclaré le porte-parole, précisant qu'il n'existait pas «d'allégations directes de mauvaise conduites», concernant le désormais ancien directeur de la marque.

BREAKING: Nike president Trevor Edwards has suddenly decided to step down. Came in a note to employees about workplace behavior but did not specifically implicate Edwards. Nike language says Edwards decided to retire in August, not resigned or fired.