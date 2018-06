Des as de la monnaie cryptée s’offrent un sommet à Genève

Genève se profile de plus en plus en centre de réflexion et d’innovation dans la fintech (technologies financières). La «Crypto Finance Conference» de Saint-Moritz a ainsi choisi d’organiser son nouveau sommet d’experts, d’entrepreneurs et d’investisseurs au Polo Club de Genève, le 29 juin prochain. En dépit des scandales et diverses malversations liés aux monnaies virtuelles, les ambitions des pionniers restent donc intactes.

Le Polo Club de Genève n’a pas déménagé. Il se trouve toujours sur territoire français, à 12 km de la Cité de Calvin. Cette situation géographique n’empêche pas les organisateurs du «Blockchain (ndlr: DLT, ou technologie de registres distribués) Crypto Conference» ainsi que les participants à l’événement de ne parler que de Genève et des efforts du canton et de sa Direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation pour en déployer les effets de manière significative: «Genève assume déjà complètement, au même titre que la Crypto Valley de Zoug, sa fonction de pôle suisse d’innovation dans la blockchain, cette technologie constituant un élément fondamental de la cryptoéconomie.»

Le verbe «assumer» prend toute sa pertinence au regard de l’ordre du jour du sommet de vendredi. Tout l’après-midi portera sur l’élément le plus controversé des nouveaux modes de financement apparus au XXIe siècle: les ICO, ou initial coin offerings (des processus d’émission de nouvelles monnaies virtuelles sous la forme de jetons, le plus souvent appelés tokens).

«Pour un projet innovant, il y a mille arnaques parasites. On doit donc rester vigilant et ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Il semblerait judicieux pour les cantons et la Confédération de bien comprendre, en profondeur, les cryptoactifs afin de mieux réguler ensuite les ICO», relève Yves Benaïm, fondateur du véhicule de réflexion 2B4CH.

Cryptomonnaies immatures

La Banque des règlements internationaux, institution domiciliée à Bâle et souvent présentée comme la Banque centrale des autres banques centrales, manifeste encore moins de confiance dans les monnaies cryptées: «Celles-ci s’avèrent trop instables, sujettes à trop de manipulations et de fraudes pour un jour servir de moyen d’échange digne de confiance dans l’économie globale.»

Spécialiste de la sécurisation des actifs libellés en monnaies virtuelles et patron de l’entreprise vaudoise Metaco SA, Adrien Treccani garde lui-même un regard critique: «Les cryptomonnaies sont immatures. Les marchés sont aisément manipulables. Les risques techniques et politiques restent conséquents. La volatilité de leurs cours empêche dès lors de considérer ces monnaies comme de bonnes réserves de valeur, en dépit de leur forte croissance en moyenne.»

Les ICO inspirent aussi des craintes à de nombreuses banques suisses. Credit Suisse refuse ainsi toute relation d’affaires avec un client projetant de mener une telle opération ou l’ayant déjà effectuée. La Banque Cantonale de Genève déconseille ce mode de financement. «Les ICO évoluent dans un domaine où règne une certaine insécurité juridique», estime UBS. Toutes ces réserves n’empêchent cependant pas des évolutions aussi récentes que décisives. La FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) a ainsi elle-même publié le 16 février un guide pratique sur la voie à suivre pour procéder à une ICO.

Monnaie cryptée en banque

Les monnaies virtuelles commencent même à prendre une petite place dans l’activité des banques. En mai dernier, l’américaine Goldman Sachs s’est elle-même lancée sur ce marché. L’établissement assume désormais les frais d’ordres d’achat ou de vente, au nom de ses clients, sur des instruments financiers permettant de spéculer sur l’évolution du cours du bitcoin, la plus importante cryptodevise en circulation.

Plus près de chez nous, la banque vaudoise Swissquote a aussi pris soin d’adapter son offre. En juillet 2017, la société avait déjà commencé à pratiquer des échanges libellés en bitcoins pour le compte de ses clients. En mars dernier, Swissquote a lancé à la Bourse suisse le premier certificat portant sur quatre monnaies cryptées: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin.

Les premiers échanges ont en outre commencé au Swiss Crypto Exchange il y a une dizaine de jours. La première plate-forme de négoce suisse régulée pour les devises électroniques est dirigée par un ancien de la Bourse suisse, Christian Katz. Portés par les monnaies cryptées, les agents financiers pullulent en tout cas déjà à Genève, à l’instar du groupe parisien Trecento SAS. (24 heures)