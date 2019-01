Des distributeurs de gaz suisses sous enquête

«L'enquête vise à clarifier si EGZ et ewl empêchent de façon injustifiée ou non d'acheminer par leurs réseaux (...) le gaz d'autres fournisseurs», a précisé la Comco dans un communiqué.

Le régulateur a estimé qu'«il existe des indices qu'EGZ et ewl se trouveraient en position dominante en matière de transport et de distribution de gaz naturel par leurs réseaux gaziers et qu'ils pourraient en abuser».

Cette situation ne serait pas un cas isolé. La Comco dispose en effet «d'autres indices de l'existence de tels refus d'accès» et pourrait ouvrir d'autres enquêtes. (ats/nxp)