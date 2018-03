Des entreprises suisses ont importé de l'or sale

La présence, dans ces importations, d'or issu de zones de conflit en Afrique ou d'activités destructrices en Amazonie et dans les Andes ne peut pas être exclue, précise la Société pour les peuples menacés (SPM). Le rapport montre également que les audits des raffineries d'or en Suisse ne sont pas toujours conduits avec la précision nécessaire qui s'impose. Selon toute vraisemblance, cette pratique existe encore aujourd'hui.

La SPM reproche notamment à certains marchands et certaines raffineries d'or suisses des contrôles de diligence insuffisants. Elle demande notamment aux responsables politiques et au secteur aurifère davantage de transparence sur le commerce de l'or.

La mise en place de contrôles de diligence et d'un mécanisme de responsabilité juridiquement contraignant, comme le prévoit l'initiative pour des multinationales responsables, sont également requis.

Or péruvien

En 2015 déjà, la SPM avait révélé la présence, en Suisse, d'or issu de petites exploitations illégales et informelles au Pérou. En janvier 2014, les autorités douanières péruviennes avaient confisqué 10,56 kg d'or destinés à la raffinerie suisse Metalor.

Les nouvelles découvertes publiées dans le rapport montrent que, selon toute vraisemblance, la raffinerie suisse Metalor continue de procurer de l'or péruvien extrait et commercialisé illégalement sur fond de fraude fiscale et de destruction de l'environnement.

Son principal fournisseur, la société d'exportation péruvienne Minerales del Sur (Minersur) a livré à la raffinerie suisse plus de 47 tonnes de métal précieux entre 2012 et 2017.

L'or issu des Emirats arabes unis

Le rapport de la SPM s'intéresse également à l'augmentation des importations, en Suisse, d'or provenant des Emirats arabes unis. Si le pays ne produit pas d'or, il vend tout de même entre 20 et 25 % de l'or commercialisé dans le monde.

Les recherches menées par la SPM entre 2012 et 2017 ont montré que Dubaï était et, selon toute vraisemblance est encore aujourd'hui, une plaque tournante de nombreuses entreprises pour le commerce illicite de métaux précieux et d'or provenant de zones de conflit et que le pays importe de l'or de pays producteurs comme le Soudan, la République démocratique du Congo et le Libéria. (ats/nxp)