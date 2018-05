Des légumes qui rapportent gros

FAIRE VIVRE une expérience gustative inoubliable à ses clients grâce à des herbes aromatiques au goût inattendu, telles que l’Oyster Leaves, plante aux saveurs d’huître, ou encore le Rungia Klossii, curiosité végétale au goût de champignon. Ou encore en proposant des fleurs de courgettes d’Italie, les meilleurs melons de Cavaillon ou tout simplement des produits aux saveurs exceptionnelles comme les fraises du domaine de Barutel, à Gollion (VD).

Tel est le challenge de David Lizzola, 39 ans, fondateur et CEO de Léguriviera, PME de 200 collaborateurs qui vend des fruits, des légumes et des herbes dans toute la Suisse romande. Qu’il relève avec succès puisqu’il figure dans la liste des 100 plus riches de moins de 40 ans établie par Bilan (lire page 52).

David Lizzola commence à travailler à 16 ans comme apprenti à la Coop avant de lancer son business à 23 ans

50 millions de chiffre d'affaires

L’entrepreneur, dont la mission est de trouver les meilleurs produits de saison, travaille ainsi avec une soixantaine de producteurs en Suisse. Le leader des primeurs haut de gamme livre les établissements et hôtels étoilés de la région et plus d’un millier de restaurants - entreprises, cliniques, restaurants scolaires et autres - pour un chiffre d’affaires annuel avoisinant les 50 millions de francs.

Le gastronome est toujours à l’affût de nouveautés à proposer aux grands chefs. Il pousse ainsi les producteurs à innover tout en leur donnant un cahier des charges très strict: «Nous les challengeons pour qu’ils se dépassent.» L’un d’eux s’est ainsi mis à produire de la patate douce, un autre du pois chiche frais et un troisième différentes sortes de betteraves. «Il faudrait produire autre chose que les fruits et légumes traditionnels en Suisse», rajoute celui qui a commencé à travailler à l’âge de 16 ans comme apprenti à la Coop (Villeneuve) avant de lancer son business à 23 ans.

La clé du succès de cet entrepreneur passionné s’est révélée être la qualité et l’originalité des produits proposés. Et de se remettre constamment en question, comme le font les fournisseurs en France et en Italie qui ont fait un gros effort sur le packaging pour mettre en valeur leurs produits. David Lizzola réfléchit aujourd’hui à sa position face à ses concurrents, les grossistes. Et puis surtout, face au duopole de Coop et Migros (87% des parts de marché dans l’alimentaire), même s’il travaille avec ce dernier en fournissant les restaurants Molino détenus par le géant orange. «Nous souhaitons garder notre ADN, être spécialisés dans les produits premium, sans forcément grandir.»

Il cherche ainsi à consolider son entreprise tout en scellant les liens entre les producteurs et les restaurateurs. Amoureux de la bonne chère et des produits de la vigne, ami personnel de la plupart des toqués de la région, David Lizzola se veut un rassembleur. «Je suis, en quelque sorte, comme un sommelier, le lien entre le producteur et le chef de cuisine.»

Analyser les tendances

Les légumes, encore considérés comme de la garniture il y a quelques années, font aujourd’hui partie intégrante du plat. La mode des véganes, végétariens, des cures détox et autres bars à salades les ont propulsés au rang de stars. «Les hôtels offrent dans les chambres des corbeilles de fruits en plus des chocolats. Nous avons profité de cette prise de conscience sur la santé pour nous développer.»

L’entrepreneur possède également trois boutiques, «pour analyser les tendances de consommation» à Vevey (Ratatouille), Bulle (Rumo Primeurs) et Montreux (Minestrone). Ces établissements proposent toute une panoplie de crudités ainsi que des jus de fruits frais pressés minute. Le Vaudois est aussi sur le point de lancer une sélection d’agrumes bio avec le producteur suisse Niels Rodin.

Et puis, après avoir travaillé corps et âme depuis l’âge de 23 ans, il consacre un peu plus de temps à ses fils. «J’essaie de trouver, aujourd’hui, un meilleur équilibre entre mon travail, ma famille et le sport quand je le peux.»

