Des primeurs en gros livrent les particuliers à domicile

Dans la chaîne alimentaire, tout le monde n’est pas à la même enseigne. Les primeurs en gros font partie des entreprises qui souffrent particulièrement de l’arrêt forcé de toute une partie de leur clientèle. Ainsi, deux des grands acteurs de ce marché en Suisse romande, Léguriviera et Roduit SA, ont décidé d’élargir leur réseau de vente aux particuliers. Ils livrent à domicile fruits, légumes et produits régionaux.

Basé à Villars-Sainte-Croix, le groupe Léguriviera SA – qui possède deux épiceries fines sur la Riviera et une succursale à Genève – a perdu 70% de son chiffre d’affaires en raison de la crise sanitaire. Il fournit principalement l’hôtellerie et la restauration en produits de saison et exotiques. Il dispose également à Aclens d’un laboratoire (dit de 4e gamme) pour la préparation de fruits et légumes destinés aux professionnels. «Nous ne livrons plus que l’armée, les hôpitaux, les cliniques et les EMS, se désole David Lizzola, propriétaire et directeur général de l’entreprise, qu’il a fondée en 2001. Nous cherchons donc à livrer nos produits frais à d’autres clients.»

Un magasin en ligne pour pro et particuliers

L’opération a démarré fort, à l’en croire, puisque près de 2000 cartons de fruits et légumes ont été livrés dans le courant de la semaine dernière. Les gens sont friands de produits bios, riches en vitamines, et de légumes locaux, indique le directeur général. Le coût de la livraison est de moins de 10 francs. Réservé jusque-là aux professionnels, le magasin en ligne (e-shop) est maintenant disponible aux particuliers. «Dans une période comme celle que nous vivons, il s’agit d’une occasion à saisir, d’autant plus que les grands sites n’arrivent pas à suivre la demande.»

Léguriviera, qui réalise normalement plus de 1000 livraisons quotidiennes, n’échappe pas pour autant au chômage technique. L’ensemble du personnel, qui comprend 270 employés, a ainsi été placé au bénéfice de cette mesure. Et les deux tiers de la flotte sont à l’arrêt. Du côté de Roduit SA, autre primeur en gros, l’activité est aussi fortement réduite. «Nous travaillons à 40% par rapport à la normale», relève Stéphane Roduit, un de ses dirigeants. Là aussi la fermeture des restaurants et de la restauration d’entreprise pèse lourd. Seuls les établissements de santé et quelques magasins d’alimentation doivent être fournis. L’employeur s’est efforcé, dit-il, de répartir la charge de travail restante, mais une partie des 110 collaborateurs, notamment ceux qui ont des enfants, sont laissés à d’autres devoirs.

Les livraisons à domicile ont la cote

Pour répondre au besoin des gens confinés à domicile, en particulier les personnes âgées, Roduit SA, dont le siège est au Mont-sur-Lausanne, a ouvert sa ligne téléphonique et sa boîte e-mail aux privés. Exceptionnellement, ses livraisons dans la région sont gratuites durant cette période difficile. Ce service a un gros succès, relève Stéphane Roduit. L’entreprise a effectué entre 40 et 50 livraisons par jour depuis son lancement. Le besoin est tel qu’il réfléchit à poursuivre l’expérience au-delà de la crise sanitaire. «Pourquoi ne pas continuer? On sait qu’il y a une demande et on espère qu’une telle situation va faire évoluer les comportements d’achat en faveur des produits locaux.» Le modèle de livraison à domicile s’est en effet largement répandu ces dernières semaines, jusqu’aux petits producteurs, notamment des maraîchers, qui écoulent d’habitude leurs produits sur les marchés. Avec l’arrivée du printemps et les fruits et légumes de saison, la période est d’autant plus propice.

Pour ce qui est des produits en provenance de l’étranger, il n’y a, semble-t-il, pas de problème jusqu’à présent. Ce commerce est régi par les douanes pour les produits en concurrence avec les cultures suisses, en concordance avec les périodes de production. Actuellement, environ 40% des fruits et légumes sont importés, indique Stéphane Roduit. Il n’y a selon lui «aucun problème d’approvisionnement. Nous avons tout ce que nous voulons. En revanche le transport est relativement cher.»