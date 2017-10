Devenir propriétaire coûtera plus cher en 2018

Contrairement à ceux des logements en location, les prix des appartements en propriétés par étages (PPE) et des villas vont augmenter l'an prochain en Suisse. Pour les premiers, une hausse de 0,5% est attendue, celle des secondes devant s'établir à 1,1%.

Après avoir stagné en 2015, puis baissé en 2016, les prix des logements en PPE ont augmenté de 0,3% au premier semestre 2017, observe le cabinet de conseils Wüest Partner dans l'édition d'automne de son rapport «Immo-Monitoring», publié jeudi. Cette dynamique peut sembler surprenante, nombre d'objets demeurant trop chers pour les ménages à revenus moyens.

Accès restreint aux hypothèques

D'autant plus que le durcissement des conditions d'octroi de crédits, entré en vigueur à mi-2014, a encore restreint l'accès aux hypothèques. Cependant, quatre facteurs sont venus favoriser la demande pour la propriété.

Premièrement, l'économie a évolué de manière favorable, le taux de chômage demeurant bas et le revenu disponible ayant augmenté ces dernières années. D'autre part, le nombre de logements proposés à la vente a diminué depuis fin 2014 de 18,4%, 83'000 objets étant disponibles à fin juin 2017.

Offre hypothécaire élargie

Les experts de l'immobilier observent en outre un élargissement de l'offre en matière de crédits hypothécaires. Aux banques, sont venues s'ajouter ces dernières années les assurances et les caisses de pensions. Certes, leur part de 5,1% au total des hypothèques en 2016 reste faible, mais ces types de prêts ont affiché une croissance supérieure au volume d'emprunts octroyés par les banques.

Ces offres présentant des conditions d'octroi plus favorables que celles des banques ont ainsi en partie contribué à la hausse des prix. Enfin, Wüest Partner constate parfois des négligences du côté de l'évaluation des risques et les coûts liés à l'achat d'un logement. S'il n'est pas possible de prédire la date à laquelle les taux d'intérêt augmenteront de manière significative, il faut tenir compte d'une éventuelle hausse de la charge d'intérêt pour évaluer l'attrait de la propriété du logement. Il en va de même pour d'éventuelles pertes de valeur.

Du point de vue géographique, la Suisse méridionale et orientale sont les seules régions dans lesquelles les prix de logements en PPE devraient diminuer l'an prochain (-0,7% et -0,5%, respectivement). Le plus fort repli est anticipé en Valais (-0,9%).

Terrains hors de prix

La région lémanique devrait enregistrer une hausse de de 1,3%, tandis que la Suisse occidentale pourrait affiche une croissance de 0,8%. La plus forte augmentation, soit 1,5%, est attendue en Suisse centrale.

Les prix des terrains ont atteint des niveaux tellement élevés qu'il est devenu difficile de réaliser des objets peu coûteux, relève encore le rapport de Wüest Partner. Par conséquent, l'offre à des prix abordables devrait rester faible.

Cette évolution touche aussi les maisons individuelles, dont l'acquisition devient de plus en plus difficile, vu aussi l'augmentation du volume d'investissement moyen. Dans ce segment, pour lequel les groupes cibles disposant des moyens financiers nécessaires diminuent, la hausse des prix de 1,1% escomptée en 2018 repose uniquement sur le recul constant de l'offre.

La Suisse du Nord-Ouest devrait afficher la plus forte augmentation ( 2,4%), devant la Suisse orientale ( 2,2%), Zurich ( 1,5%) et Berne ( 1,2%). Les prix devraient augmenter de 0,5% en Suisse occidentale et dans l'arc lémanique, mais baisser de 0,9% en Valais. (ats/nxp)