Easyjet en Suisse: vingt ans et mille employés

Easyjet Switzerland, la société suisse du groupe low cost britannique, fête ses 20 ans. Ses patrons ont marqué le coup, dans un café en Ville de Genève jeudi avec la presse, et mis en avant leurs efforts pour développer l’entreprise de la façon la plus durable possible.

Une flotte jeune (les avions de la compagnie ont en moyenne 6 ans, les nouveaux modèles polluent moins), mais aussi des taux de remplissage records (une moyenne, en hausse régulière, de 93%) engendrent une diminution des émissions par passager. «Notre empreinte carbone a baissé de 32% depuis l’an 2000 et nous visons les 38% pour 2022, pour atteindre, par passager, l’équivalent d’une Toyota Prius», s’est félicité Jean-Marc Thévenaz, le patron d’Easyjet Switzerland.

L’an dernier, les émissions de gaz carbonique par passager et par kilomètre du groupe ont pesé 78,46 grammes (contre 90,31 en 2008), un chiffre qui diminue en effet chaque année ou presque.

Empreinte carbone en baisse? Uniquement si on regarde par passager, car globalement les chiffres d’Easyjet (qui incluent ceux des sociétés du groupe en Suisse et à Vienne, Easyjet Europe) montrent que ses émissions croissent d’année en année, plus vite même que les baisses par passager.

En 2018, Easyjet a émis 7,6 millions de tonnes de gaz carbonique («carbon emissions», selon son rapport annuel). En 2017, on en était à 7,1 millions, l’année précédente à 6,5. En 2008, à 4,3 millions. En 2004, première année pour laquelle les données sont disponibles, à 2,24 millions.

La rançon du succès. L’an dernier, Easyjet Switzerland a transporté 14,5 millions de passagers, un million de plus qu’en 2017. Le groupe recense mille salariés entre Genève et Bâle. Easyjet collabore (pas financièrement) avec une start-up américaine, Wright Electric, qui vise à construire des aéronefs équipés de moteurs électriques. Son directeur, Jeffrey Engler, présent pour l’anniversaire d’Easyjet à Genève, a évoqué l’éventualité que le groupe orange utilise de tels appareils dans une décennie. (24 heures)