En 2020, le diesel fera les frais de la grande épuration des cargos

Cela ressemble à une de ces vieilles blagues dans laquelle le capitaine annonce qu’il a «une bonne et une mauvaise nouvelle». Allons-y pour la bonne. Elle concerne l’atmosphère, au-dessus de la grande bleue.

Le 1er janvier 2020 marquera la date officielle de l’entrée en vigueur de l’obligation faite à tous les cargos, vraquiers, supertankers et autres porte-conteneurs sillonnant les océans de limiter drastiquement leurs rejets d’oxyde de soufre. Et pour la marine marchande cela ressemble à tout, sauf à une histoire drôle. En jeu, les 3,5 millions de barils d’hydrocarbures brûlés chaque jour dans les chaufferies de ses navires. À titre de comparaison 100 millions de barils de pétrole sont extraits du sous-sol au quotidien.

Personne ne veut plus de fioul soufré

La mesure s’était transformée en arlésienne. Prise dès 2008 par l’Organisation maritime internationale (IMO), elle a fini par être entérinée en 2016. Les défenseurs de l’environnement avaient applaudi cet allégement prévu de la traînée d’oxyde de soufre laissée par chacun des 90 000 navires rendant le commerce international possible. Il y a deux ans, la fronde des Vénitiens à l’encontre des fumées des paquebots de croisière – finalement privés de lagune – avait révélé l’ampleur du problème au grand public.

Les armateurs, eux, n’avaient aucun intérêt à devancer l’appel; notamment en gardant leurs navires des semaines à quai pour les équiper de filtres à soufre – des «scrubbers» dans leur jargon. Mais le compte à rebours s’accélère. Avec, à la clé, la menace brandie par l’agence onusienne de ne plus voir les navires assurés.

Résultat, selon les dernières prévisions de l’Agence internationales de l’énergie (AIE), les achats de fioul lourd, principal combustible de la marine marchande depuis les années 60, pourraient être divisés par plus de deux «en l’espace de seulement un an».

La propreté a un prix

Prenons le transport des minerais, la spécialité de Joe Tobin, analyste chez SwissMarine à Genève. Selon ses estimations, 40% des plus gros bâtiments – ceux ressemblant à des supertankers et chargés de 220 000 tonnes de charbon colombien ou de fer brésilien – sont déjà équipés de filtres à soufre. «Mais seuls 22% des navires de taille inférieure, les capesizes (ndlr: encore trop gros pour pouvoir passer par le canal de Panama), en sont dotés et la proportion doit être encore bien plus faible si vous prenez l’ensemble des bateaux», témoigne l’expert d’un groupe très discret qui exploite une flotte de 171 navires.

«Beaucoup de compagnies maritimes préféreront utiliser du diesel de marine»

La vaste majorité des vraquiers à minerais ne seront donc pas dotés de tels «scrubbers» en début d’année. Et forcés «d’acheter du fioul à faible teneur en soufre» à prix d’or. La semaine dernière, une tonne de gasoil ne contenant pas plus de 0,5% de soufre se vendait 560 dollars la tonne, soit 50% de plus que la même quantité de fioul «classique».

Un cargo dans votre station-service

C’est à ce stade que surgit la mauvaise nouvelle. Les effets de ce basculement seront «coûteux» et «d’une portée dépassant de loin» le transport maritime a prévenu le bureau de recherche IHS Markit, lors de la dernière CERAWeek – la grand-messe du secteur pétrolier américain à Houston. L’étude présentée met en garde contre une «augmentation des coûts du transport – pour les produits électroniques, les voitures, les composants pétrochimiques et même les croisières». Une hausse qui sera, au final, «transférée au consommateur».

Les automobilistes roulant au diesel sont également en première ligne. L’AIE avertit que le marché des produits pétroliers «est à la veille de la plus grande secousse qu’il n’ait jamais connue». Pour l’instant chaque région édicte sa recette, à coups d’additifs, pour produire les combustibles peu soufrés requis. Mais «au sein des raffineries, la moitié de ces combustibles devra être tirée des distillats» – ces produits d’où sont surtout tirés le diesel et le mazout de chauffage – prévient en écho le bureau IHS Markit. «Beaucoup de compagnies maritimes préféreront utiliser du diesel marin plutôt que le nouveau fioul lourd pauvre en soufre, dont les quantités disponibles seront limitées, en raison d’un manque d’additifs», ajoute l’AIE.

Un peu comme si, avant de faire le plein de diesel, les automobilistes allaient se trouver en concurrence avec des cargos de 350 mètres de long à la station-service. La semaine dernière, des «traders» européens en carburants, interrogés par l’agence Reuters, s’attendaient déjà à ce qu’un déficit de diesel apparaisse à partir du début de l’hiver, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Les négociants fourbissent leurs armes. Il y a quelques jours, l’agence Bloomberg indiquait que plusieurs pétroliers géants étaient déjà loués par des groupes comme Vitol, Gunvor, Trafigura ou Litasco, afin de faire office de centre de stockage flottant, au large de Singapour.

(24 heures)