En Suisse, Maxi Toys ne rachètera pas Toys R Us

Le distributeur de jouets Toys R Us a indiqué jeudi qu’il fermerait ces prochaines semaines ses 735 magasins aux États-Unis. Depuis la mise en faillite du groupe en Amérique du Nord en septembre, l’incertitude régnait concernant l’avenir des 2000 enseignes dans le monde. Annonçant en décembre la liquidation d’un quart de ses points de vente au Royaume-Uni, l’entreprise assurait alors qu’aucune des dix filiales suisses ne serait fermée et que «les collaborateurs conserveraient leur emploi».

Depuis, la situation s’est dégradée. Toys R Us a échoué à conclure un arrangement portant sur la restructuration d’une dette de plusieurs milliards de dollars et n’a pas trouvé de repreneur. Selon l’ATS, les créanciers estiment que la liquidation des actifs de Toys R Us leur rapporte davantage qu’un maintien sous perfusion de l’activité. Ce sont ainsi 33 000 emplois qui sont menacés. Au Royaume-Uni, 100 points de vente baissent le rideau et 3000 postes sont biffés.

Avenir incertain en Suisse

L’entreprise souhaite tenter de sauver une partie de ses activités. Selon la direction, elle est «en discussion avec des parties intéressées à une transaction qui pourrait combiner jusqu’à 200 magasins américains les plus rentables avec ses opérations canadiennes». Concernant la France, l’Australie, la Pologne, le Portugal et l’Espagne, les options restent ouvertes, y compris le rachat de certaines enseignes. Quant au reste du monde, Toys R Us prévoit une «réorganisation» et un «processus de vente» qui concernent l’Asie, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Contactée, la direction de l’entreprise n’a pas été en mesure de répondre à nos questions. Selon Der Spiegel, qui n’a pas obtenu davantage de réponses, Toys R Us a besoin de temps pour traiter les nombreuses sollicitations des journalistes. La direction communiquera dans les prochains jours.

Quoi qu’il en soit, l’avenir des magasins en Suisse, dont la filiale romande à Écublens (VD), est des plus incertains. L’un des concurrents de la société, implanté en terres romandes depuis 2002, Maxi Toys, n’est pas intéressé par un rachat des enseignes de Toys R Us: «La surface des points de vente est surdimensionnée – de 1500 à 2000 mètres carrés – alors que nos magasins couvrent un espace variant de 800 à 1000 mètres carrés», indique Alain Hellebaut, PDG de l’entreprise.

Maxi Toys réalise des bénéfices dans ses six magasins helvétiques. «Nous avons beaucoup investi en Suisse et avons récemment ouvert des points de vente à Villeneuve (VD) et à Bulle (FR).» Cela n’empêche pas le propriétaire, la holding néerlandaise Blokker, de chercher à se défaire de sa filiale spécialisée dans la vente de jouets, présente en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse. «C’est une décision stratégique du groupe Blokker Holding de se concentrer à 100% sur les magasins Blokker aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg», assure le directeur. «Ce n’est pas lié au chiffre d’affaires en hausse constante ces dernières années.»

Impossible de savoir si d’autres groupes actifs sur le marché suisse des jouets se portent candidats. Franz Carl Weber indique: «Nous ne répondons actuellement pas aux sollicitations de la presse. De manière générale, notre entreprise ne communique aucun chiffre et ne s’exprime pas sur les concurrents.» Quant à King Jouet, son responsable de la communication n’était pas joignable.

Vente en ligne sous-estimée

Comment Toys R Us en est arrivé là? La réponse tient principalement en un mot: Internet. La vente en ligne s’est énormément développée depuis une dizaine d’années. Aussi bien la grande distribution que des sites comme Amazon proposent une gamme importante de jeux et jouets en ligne. Or, Toys R Us n’a pas réalisé les investissements nécessaires à temps pour réussir la transition numérique.

Fondée en 1948 par Charles Lazarus à Washington D.C. et spécialisée dans les meubles pour bébés, l’entreprise prend le nom de Toys R Us en 1957 et étend ses activités aux jouets. Après une phase d’expansion marquée, la firme est dépassée pour la première fois en 1998 par son concurrent Walmart aux États-Unis. Depuis, l’écart n’a fait que se creuser. En 2016, Toys R Us ne contrôlait plus que 13,6% des parts de marché aux États-Unis, selon une enquête de l’institut d’études de marché IBISWorld. Walmart détenait 29,4%, Amazon 16,3% et GameStop 13,9%. (24 heures)