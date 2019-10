Fin de la grève chez General Motors

Les adhérents du syndicat américain UAW ont approuvé vendredi un accord salarial, valable pendant 4 ans et négocié aux forceps avec General Motors (GM), qui met fin à la plus longue grève chez le constructeur automobile depuis 50 ans.

«Avec la ratification de ce contrat, la grève des membres de l'UAW est terminée et les salariés peuvent désormais reprendre le travail selon les consignes de General Motors», a annoncé vendredi dans un communiqué le puissant syndicat, qui avait appelé à ce mouvement social d'une ampleur inédite qui paralysait les usines américaines de GM depuis le 16 septembre.

«Nous pouvons désormais aller de l'avant et nous concentrer sur nos priorités que sont la sécurité et la construction de voitures de bonne qualité pour nos clients», s'est réjoui Mary Barra, la PDG de GM, citée dans un communiqué distinct. L'UAW va désormais entamer les négociations avec Ford et Fiat Chrysler.

Prime de 11'000 dollars

L'accord prévoit une hausse des salaires d'environ 3% par an pendant toute la durée de ce nouveau contrat de travail et le versement d'une prime de 11'000 dollars par salarié au moment de la ratification du nouveau contrat de travail. Les intérimaires percevront, eux, 4500 dollars. Le constructeur va injecter 7,7 milliards de dollars dans ses usines américaines, ce qui devrait permettre de créer 9000 emplois, a-t-il confirmé vendredi.

We've reached an agreement with the UAW that recognizes our employees for the important contributions they make to the success of the company. Our new four-year labor agreement provides employees with a world-class wage, benefit & profit-sharing package. https://t.co/KijJWZKIRo pic.twitter.com/LfJHOzuof8