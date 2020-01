Gafa: Macron et Trump jouent les prolongations

Emmanuel Macron et Donald Trump sont tombés d'accord pour prolonger les discussions sur la taxation des géants du numérique jusqu'à la fin de l'année, écartant pour l'heure la menace de sanctions américaines sur des produits français, a indiqué lundi une source diplomatique française.

Les présidents français et américain «se sont mis d'accord pour donner une chance» aux négociations afin de trouver une solution dans un cadre international et éviter «une guerre commerciale qui ne serait bénéfique pour personne», a souligné cette source.

Dans un tweet publié en début de soirée, Emmanuel Macron a qualifié d'«excellente» sa discussion dimanche avec le locataire de la Maison Blanche. «Nous allons travailler ensemble sur un bon accord pour éviter toute escalade des tarifs» douaniers, a-t-il ajouté.

Great discussion with @realDonaldTrump on digital tax. We will work together on a good agreement to avoid tariff escalation.