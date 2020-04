GastroSuisse entre en guerre avec des assureurs

Le bras de fer se durcit entre GastroSuisse et plusieurs assureurs. L’association faîtière de l’industrie hôtelière et gastronomique vient en effet de recourir à des méthodes inhabituellement musclées au pays de la négociation et du compromis. GastroSuisse a annoncé vendredi, dans un communiqué, qu’elle demandait à ses 20'000 membres, dont quelque 2500 hôtels, de boycotter trois assureurs et de retirer leur portefeuille de produits chez AXA, Helvetia et Generali, tant qu’un accord ne sera pas trouvé à propos des indemnisations qu’il convient de verser en cas d’épidémie.

GastroSuisse précise qu’elle a demandé un avis à un cabinet d’avocats spécialisés en droit des assurances, afin d’examiner les documents d’assurance de vingt établissements membres. «Parmi les polices examinées se trouvent tous les grands noms du secteur. Il ressort de leur conclusion que les sociétés d’assurances ne peuvent pas se décharger de leur obligation et doivent verser des prestations en lien avec le coronavirus, pour autant que l’établissement a contracté une assurance correspondante.»

Problème, concède GastroSuisse, «les conditions d’assurance varient en fonction de l’assureur. Jusqu’à présent, AXA, Helvetia et Generali se démarquent de façon négative car ces assureurs refusent souvent de fournir des prestations. Ils se reportent aux mentions en petits caractères et défendent une interprétation des conditions d’assurance défavorable pour leurs clients. GastroSuisse va à présent inviter les sociétés concernées à négocier afin de trouver une solution pour l’ensemble de la branche.»

Exclusion claire

De leur côté, les assureurs visés rétorquent qu’ils n’ont pas eu connaissance de l’avis juridique brandi par GastroSuisse et qu’ils peinent à le commenter. Mais, pour Dominik Chiavi, de la communication d’Helvetia, «il y aura encore plusieurs avis juridiques sur cette question».

Le porte-parole précise que «les règlements d’Helvetia contiennent une exclusion très claire en cas de pandémie. Notre assurance épidémie couvre une épidémie locale ou un problème d’hygiène.»

Nicole Horbelt, à la tête de la communication d’AXA, ne dit pas autre chose. «Notre assurance doit protéger les entreprises contre les conséquences d’une épidémie temporaire et localisée d’un agent pathogène, par exemple si un empoisonnement à la salmonelle se produit dans un restaurant, un événement rare et dont les coûts sont limités. Les primes d’assurance sont par conséquent faibles. Pour un restaurant dont le chiffre d’affaires est d’un million de francs, ils sont en moyenne de 250 francs par an, soit 0,25 pour mille de revenu.»

Generali a aussi fait des calculs similaires. L’assurance épidémie lancée en 2017 «n’était pas en mesure d’inclure un risque systémique tel qu’une pandémie mondiale à un prix abordable pour les clients de cette assurance hygiène. Nos clients, des restaurants et des hôtels, n’ont donc pas eu à payer de prime pour un tel risque», estime la porte-parole, Suzanne Zwicker.

Un peu à l’écart de la mêlée, Felix Schneuwly, expert en assurances chez Comparis.ch, donne plutôt raison aux assureurs. «Pour moi, les contrats sont clairs. Et si d’autres assureurs comme La Mobilière ont annoncé qu’ils allaient payer des primes, c’est parce que leurs contrats n’excluent pas les pandémies, contrairement à certains concurrents.»

Plus largement, l’expert de Comparis observe qu’il est «très rare qu’une association professionnelle demande à ses membres de boycotter certains assureurs, ce n’est pas du tout la manière suisse de procéder. Normalement, ce sont les méthodes des associations de consommateurs. À la place de GastroSuisse, j’aurais négocié, plutôt que de brandir des menaces dans un communiqué. Mais il faut bien voir que cette branche se retrouve dans une situation totalement catastrophique. Même avec le soutien de la Confédération, une partie de ces entreprises ne vont pas survivre à la crise. C’est pour cela que je conseille aux assureurs de faire un geste, même s’ils ont raison juridiquement. Ça coûte moins cher qu’une campagne de publicité. Et puis, on dit toujours qu’il vaut mieux un bon arrangement qu’un mauvais procès.»

C’est justement la décision qu’ont prise plusieurs assureurs français, qui ont annoncé jeudi qu’ils verseraient une prime exceptionnelle à des assurés qui ne sont théoriquement pas couverts face aux risques de coronavirus. Le Crédit Mutuel et le CIC vont ainsi verser une prime à bien plaire de 7000 euros en moyenne à quelque 27'000 établissements.

De son côté, le Crédit Agricole annonce qu’il débloque 200 millions d’euros pour verser cette prime exceptionnelle au titre de la perte d’exploitation. Reste à savoir si ces exemples vont faire école.