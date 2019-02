Genève est dans la ligne de mire du groupe Cardis

«Ces dernières années, il est vrai que nous avons délaissé le marché genevois et concentré notre attention sur les autres cantons romands. Mais nous sommes prêts à donner le coup de collier nécessaire pour changer cela et faire les efforts pour nous développer sur Genève.» Au moment de lâcher les rênes de l’opérationnel pour se concentrer sur la stratégie du groupe qui porte son nom, Philippe Cardis semble enfin croire au potentiel immobilier genevois.

Cette confiance, l’administrateur délégué la partage avec son successeur au poste de CEO, Luca Tagliaboschi. Ce dernier prévoit en effet d’y être lui-même très présent dans le but d’augmenter la réputation du groupe au sein du marché genevois. Dès le mois de mars, son équipe comptant désormais six courtiers expérimentés s’installera par ailleurs dans de tout nouveaux locaux.

Si cet élan vers Genève se justifie en partie par cette passation des pouvoirs et l’engouement personnel du nouveau directeur général pour cette ville, les réalités du terrain jouent aussi en faveur d’un tel intérêt. Cardis - Sotheby’s International Realty confirme en effet la dynamique très forte du marché résidentiel genevois. «La demande continue d’y excéder l’offre, surtout dans les objets situés entre 700 000 et 1 million de francs (ndlr: appartements et villas)», indique le spécialiste romand du courtage. À cela s’ajoutent en plus de bonnes perspectives dans le neuf ainsi que dans les objets d’exception pour l’année en cours.

Une bonne année 2018

Ces nouvelles ambitions genevoises s’expliquent aussi par la situation actuelle du groupe, dont le siège est basé à Lausanne. Fort aujourd’hui de 77 collaborateurs, Cardis - Sotheby’s International Realty boucle en effet une excellente année 2018. En tout, il a contribué à la réussite de 425 transactions l’année dernière, soit 65 de plus qu’en 2017. En termes de volume global de ventes, cela représente un montant de 635 millions de francs, en hausse de 31 millions par rapport à l’année précédente.

Alors que la revente d’objets a à nouveau représenté un segment porteur en 2018, le groupe constate surtout un retour en force des biens immobiliers neufs. «Nous constatons une forte croissance dans les nouveaux projets. Notre carnet de commandes nous laisse penser que ce trend va se poursuivre et même s’intensifier en 2019», confirme Luca Tagliaboschi.

Reste le secteur du luxe. Après une traversée du désert entre 2013 et 2017, la reprise serait perceptible, même si les prix continuent de baisser au vu de l’offre encore largement supérieure à la demande. Sur ce segment spécifique, Yves Cherpillod, associé du groupe dès la création de la société en 2013, note un nouvel intérêt étranger, notamment d’une clientèle venue de France et d’Angleterre.

