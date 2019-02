Germania dépose le bilan et annule ses vols

La compagnie aérienne allemande à bas coûts Germania, qui compte 37 appareils dans sa flotte et a Berlin comme siège, a déposé le bilan. Elle a annoncé mardi sur son site internet l'annulation de tous les vols qu'elle prévoyait.

Germania desservait principalement depuis l'Allemagne et la Suisse des destinations touristiques autour de la mer Méditerranée et au Moyen-Orient. Elle transportait plus de quatre millions de passagers par année.

L'entreprise a dit ne pas avoir pu réunir les financements nécessaires pour «couvrir un besoin à court terme en liquidités». «Notre seule possibilité était de nous déclarer insolvables. C'est bien sûr l'incidence qu'aura cette décision sur nos salariés que nous regrettons le plus», a écrit le directeur général Karsten Balke.

Germania Suisse pas concernée

Il a également présenté ses excuses aux passagers qui avaient acheté un billet. Ceux qui l'avaient acquis auprès d'un autre voyagiste, au sein d'une formule comprenant vol et hébergement, «peuvent contacter leur tour-opérateur afin d'organiser un autre transport», a expliqué Germania.

«Pour les passagers qui ont réservé directement avec Germania, il n'y a malheureusement pas de droit à un transport de substitution».

«Des événements imprévisibles tels que des hausses considérables du prix du kérosène l'été dernier avec l'affaiblissement simultané de l'euro face au dollar, des retards importants dans l'intégration d'appareils au sein de la flotte et un nombre inhabituellement élevé d'opérations de maintenance nécessitées par les appareils de la compagnie ont été de lourds fardeaux pour l'entreprise», a expliqué Germania.

La demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité concerne Germania Fluggesellschaft et Germania Technik Brandenburg, ainsi que que Germania Flugdienste. Les activités commerciales Germania Flug SA Suisse et de Bulgarian Eagle se poursuivent en revanche. (ats/nxp)