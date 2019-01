Greta Thunberg: «Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens chaque jour»

La maison est en feu. Nous n’avons plus que douze ans pour agir. Et on ne fait rien!». Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise qui a rejoint le Forum économique de Davos, a bouleversé vendredi matin ceux qui ont eu le privilège de l’entendre pour la première fois officiellement dans l’enceinte du WEF. Elle est arrivée une demi-heure avant sa prise de parole, accompagnée de ses parents. Christine Lagarde, la directrice générale du FMI l’a accueillie, très émue, lui disant: «Sachez que je vous soutiens et je vous admire. Je suis de votre côté». La frêle Greta semblait, elle aussi, très émue même si ses yeux - ceux d’une autiste atteinte du syndrome d'Asperger - sont restés fixes.

Dans la salle, tout le monde attend son intervention. Et surprise magnifique, Greta Thunberg annonce d’emblée la couleur. Elle ne sera pas politiquement correcte: «Ici, à Davos, on parle de performance mais pas du prix que l’on paie. Nous avons failli à traiter le problème le plus important du moment, la survie de l’humanité. La volonté d’agir n’existe pas. Que faire quand cette volonté n’existe pas? On parle d’argent, de croissance et de risques financiers. Mais pas de l’essentiel, des conséquences pour les gens. Beaucoup ignorent encore ce qu’est notre budget carbone. Il s’agit de la survie de notre civilisation». Voilà dans le désordre quelques-unes des phrases fortes de Greta Thunberg.

Animatrice en larmes

Son discours, qu’elle a soigneusement préparé et qu’elle lit, est d’une densité exemplaire. Sans fioriture, ni digression. Elle frappe par les mots: «C’est toute la société qu’il faut changer! Plus votre empreinte est grande (elle fait allusion aux émissions, ndlr), plus votre responsabilité est importante. Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens chaque jour». Cette remarque vise évidemment tous les CEO d’entreprises et les délégations gouvernementales présentes en grand nombre au WEF. Sa motivation à faire la grève scolaire est simple: «Je veux qu’on agisse. Nous sommes dans une crise. La maison est en feu!».

L’animatrice de la session Christina Figueres, présidente de l'ONG Global Optimism qui avait invité des personnalités du monde du business dont le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, est en larmes. Puis, c’est le silence, un long silence, inhabituel à Davos où les débats sont si policés. Personne n’ose prendre la parole. Greta Thunberg, du haut de ses seize ans, a donné un coup de pied à l’âme des «décideurs». Personne ne ressort intact en présence d’une telle foi et détermination.

Un visage pour le climat

La session terminée, Greta Thunberg, qui affirme qu’elle ne prendra plus jamais l’avion, participera à une manifestation avec ses camardes à Davos. Elle continuera son combat tant que les parlements resteront impuissants à se saisir de la cause climatique. Quoi qu’il arrive, Greta Thunberg aura eu un immense impact sur cette édition du WEF. Le sort du climat était au centre de très nombreuses sessions. La petite suédoise vient de leur donner un visage et ce brin d’humanité qui vous donne des frissons, la certitude qu’il y des causes qui méritent un meilleur sort. Le WEF cherche à mobiliser les décideurs. Sans Greta, le WEF aurait échoué à créer l’évènement. (24 heures)