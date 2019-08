Héritière de Huawei: une vidéo rendue publique

Une juge canadienne a accepté mardi que soient transmis aux médias une vidéo et divers documents liés à l'arrestation de la directrice financière du chinois Huawei début décembre à Vancouver, à l'origine d'une grave crise diplomatique entre Ottawa et Pékin.

Lors d'une brève audience, la juge a validé une demande en ce sens des avocats de la dirigeante du géant chinois des télécoms, Meng Wanzhou, arrêtée le 1er décembre à l'aéroport de Vancouver à la demande des Etats-Unis qui réclament son extradition, selon une journaliste de l'AFP sur place. La dirigeante n'était pas présente au tribunal.

Ses avocats contestent notamment les conditions de son arrestation à l'aéroport. Ils affirment que leur cliente a été interrogée pendant plusieurs heures par les autorités sans qu'elle sache pourquoi, en violation de ses droits, selon eux.

«Transparence»

Les documents divulgués à plusieurs médias mardi sont une série de dépositions sous serment résumant les arguments de la défense, ainsi qu'une vidéo montrant pour la première fois Meng Wanzhou à l'aéroport le jour de son arrestation.

New video & documents have been made public ahead of the extradition hearing of Huawei CFO Meng Wanzhou. They centre around her arrest in Vancouver on December 1, 2018.@proctor_jason has been poring over the documents to see if they shed new light on the plans for her arrest: pic.twitter.com/ax8VxXxLde