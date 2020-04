Huawei répond à Trump avec un smartphone

En dévoilant son nouveau smartphone, un P 40 bourré d’innovations technologiques, et en publiant des chiffres très solides pour 2019, Huawei vient de répondre à Donald Trump. Le géant asiatique se porte bien, malgré l’attaque du président américain qui a placé la firme chinoise sur une liste noire en mai dernier, ce qui lui a interdit l’accès à la plupart des composants informatiques et des logiciels américains.

Même le coronavirus ne semble pas en mesure d’enrhumer le géant asiatique des télécoms, puisque l’ensemble de ses centres de productions en Chine fonctionnent à nouveau, a assuré récemment le président tournant du groupe, Eric Xu, lors de la présentation du rapport annuel 2019.

Pour le reste, c’est business as usual, puisque Huawei continue son ascension, avec une croissance de son chiffre d’affaires de 19%, identique à celle de 2018. La firme a également terminé l’année à la place de deuxième constructeur mondial de smartphones, et même de numéro 1 sur le marché naissant des téléphones 5G, un secteur où Apple n’a pas encore d’appareil à proposer à la vente.

C’est d’ailleurs dans ce secteur des smartphones que la réaction de Huawei était la plus attendue. Comment le géant chinois allait-il réagir, après avoir été mis sous pression par des sanctions américaines sans précédent, qui lui ont notamment interdit l’accès au système d’exploitation Android de Google, ainsi qu’à une série d’applications américaines très prisées des consommateurs?

La réponse est tombée récemment, avec la présentation du nouveau P 40, effectuée sur Youtube, coronavirus oblige. Le show a été orchestré comme une pub comparative avec les différents modèles-phares de ses deux concurrents principaux, Apple et Samsung. On y détaille les performances du P 40, pour montrer que le nouveau capteur photo de ce smartphone est plus grand que ceux des concurrents, que le zoom est plus puissant, que la batterie est plus résistante, que la coque en céramique est évidemment plus solide, et que le modem est forcément en 5 G, puisque c’est la spécialité de Huawei.

Le show passe encore en revue les nombreux partenariats européens sur lesquels peut s’appuyer Huawei pour remplacer les Américains. Il y a toujours l’Allemand Leica pour concevoir un appareil photo de compétition. Mais aussi le fabricant de systèmes de navigation GPS néerlandais TomTom pour remplacer Google Maps, et Qwant, le moteur de recherches français, pour remplacer Google en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse.

Ce choix est d’ailleurs assez piquant, au moment où les Etats-Unis accusent Huawei d’être le cheval de Troie de l’espionnage chinois, puisque Qwant est connu pour garantir à ses clients que leurs données ne seront pas utilisées à leur encontre.

«Avec son intégration de l’intelligence artificielle dans la photo, le multitasking qui permet de faire interagir les applications entre elles, un gros travail de design et sa très forte puissance de calcul grâce au processeur Kirin, c’est de loin le téléphone le plus avancé au monde», estime Vincent Ducrey, l’auteur du livre «Un succès nommé Huawei» (Ed. Eyrolles, 2019).

Pour ce chercheur, les multiples innovations du P 40 témoignent «de l’effort massif en recherche et développement consenti par Huawei. La firme y investit 10% de son chiffre d’affaires depuis toujours, quand Apple, une référence mondiale dans ce domaine, n’y met que 5%. Au vu du nombre de brevets déposés chaque année, Huawei est devenu un moteur à brevets et donc à l’innovation bien plus qu’une simple entreprise de télécoms.» Cet effort a encore été accéléré l’an dernier, quand Huawei a investi 150 milliards de yuans (20 milliards d’euros) en R&D (+50% par rapport à 2018).

Mais la riposte de Huawei aux sanctions américaines n’est pas seulement technologique. La firme prépare l’ouverture de plusieurs magasins de prestige, notamment un en Suisse. Et elle songe à installer une usine en Europe, probablement en France. «Cette structure est a priori dédiée à la fabrication d’antennes télécoms 5G. Elle vise trois objectifs, estime Vincent Ducrey. Elle doit répondre aux sanctions américaines qui taxent les produits sortant de Chine, elle témoigne de la volonté de Huawei de répartir sa capacité de production au niveau mondial, et elle permet de créer de l’emploi sur ses marchés prioritaires, et l’Europe en est un.»

Enfin, ce P 40 témoigne de la capacité de la firme à faire face aux difficultés. «Cela fait partie de l’ADN de cette marque, assure Vincent Ducrey. Huawei a été durement impacté par deux autres “hivers télécom”, celui des années 2000 et celui des années 2010. Aujourd’hui, la firme affronte sa troisième grande crise, en ayant développé une certain résilience. L’affaire Google les a juste poussés à accélérer leur programme d’indépendance technologique.»

Dans les années 2000, suite au gel des contrats avec les opérateurs télécoms, Huawei avait ouvert ses activités aux entreprises, et, dans le contexte actuel, «on peut prédire que Huawei va accentuer ses investissements sur deux secteurs en forte demande de modernisation: le secteur de la santé et celui de l’éducation, précise Vincent Ducrey. Huawei, qui n’a jamais voulu être coté en Bourse, reste seul maître de son destin et de ses diversifications possibles pour faire face à la crise.»