L’Allemagne ne rendra plus la TVA sur les petits achats

Comme l’Allemagne ne connaissait pas de montant plancher, un consommateur étranger pouvait se faire rembourser la taxe à la valeur ajoutée (TVA) nationale. Depuis le 1er août, la donne a changé puisque seuls les achats de plus de 50 euros pourront être détaxés pour les non-résidents de l’Union européenne. Les responsables politiques du Bade-Wurtemberg, se faisant l’écho des douaniers allemands, en avaient assez de l’afflux des Suisses outre-Rhin. «Leur nombre en très forte hausse a dégradé la qualité de vie et de l’habitation», dénonçaient à Berlin deux ministres SPD, Nils Schmid et Peter Friedrich.

Un seuil français à 175 euros

Les deux politiciens ont donc obtenu gain de cause, même si l’administration des douanes allemande réclamait que ce seuil de non-remboursement soit fixé à 100 euros. Et pour cause: depuis 2010, le nombre de touristes d’achat alémaniques n’a cessé d’exploser, passant de 8 millions à 17,6 millions de personnes en 2016, avant de retomber légèrement à 16 millions en 2018.

L’an dernier, c’est simple: les quelque 150 douaniers germaniques postés à la frontière helvétique ont dû traiter pas moins de 14 millions de demandes de détaxe car, depuis 2015, les Zurichois ou les Argoviens eux-mêmes sont prêts à faire plus d’une heure de route pour se rendre dans les hypermarchés allemands. La charge administrative et les bouchons, notamment aux douanes bâloises, ont eu raison de cette exception frontalière.

Une exception, oui, car depuis des années, la France ne rembourse plus les achats en dessous de 175 euros et l’Italie, ceux n’excédant pas les 155 euros. Or, même avec ces seuils minimaux trois fois plus élevés que ceux imposés désormais par l’Allemagne, le jeu en vaut la chandelle, comme l’explique la Fédération romande des consommateurs. «Avec un taux de TVA de 7,7%, le consommateur bénéficie d’un différentiel intéressant, puisque ce taux est de 19% en Allemagne et de 19,6% en France.» De plus, comme l’a démontré en 2015 une enquête de l’Université de Saint-Gall, les Suisses dépensent en moyenne 250 euros par déplacement hors du pays.

«Ce n’est pas suffisant»

Dès lors, la Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse – qui regroupe Coop, Migros, Denner et Manor – n’escompte aucun recul significatif du tourisme d’achat, qui s’est élevé à près de 11 milliards de francs en 2018. «Ce montant plancher de 50 euros ne dissuadera pas les Suisses de se rendre en Allemagne», regrette Athéna Martinez, porte-parole de la CI Commerce détail.

Les grands groupes de la distribution helvétiques ne sont pas les seuls à être déçus de cette mesurette allemande. Même si, comme l’affirme Credit Suisse dans sa récente étude «Retail Outlook 2019», le tourisme d’achat physique ne connaît plus les progressions d’antan, il reste néanmoins à un très haut niveau.

Le Conseil des États et plus particulièrement sa commission de l’économie se sont ainsi démenés pour freiner ces déplacements transfrontaliers. Plusieurs conseillers aux États s’en sont pris à la franchise de 300 francs de marchandises que chaque Suisse peut, par personne et par jour, importer sans qu’il n’ait à s’acquitter de la TVA helvétique. Werner Hösli (UDC/GL) et Peter Hegglin (PDC/ZG) ont ainsi plaidé pour une baisse de cette franchise de 300 à 50 francs. «Sinon, cela revient à subventionner le tourisme d’achat», ont-ils affirmé. Mais, en mai dernier, le Conseil fédéral n’a rien voulu entendre, arguant que cette mesure «n’aurait qu’un effet limité». Il préfère poursuivre sa lutte contre l’îlot de cherté qu’est la Suisse.