L’USAM menace Migros et Coop de plainte pénale

Pierre-Alexandre Sallier et AWP

L’USAM a lancé un ultimatum à Coop et Migros dimanche, qu’elle accuse de violer l’interdiction de vente de produits non alimentaires. Alors que les commerces comme les papeteries, les librairies, les magasins de sport et les boutiques de mode sont fermés jusqu’au 11 mai sur décision du Conseil fédéral, les deux gros distributeurs ne respectent pas les prescriptions, selon le directeur de l’USAM, Hans-Ulrich Bigler, cité par la «SonntagsZeitung».

Selon le patron de la faîtière des arts et métiers, chaque jour des images montrent que Migros et Coop ne respectent pas l’ordonnance sur le Covid-19. L’USAM menaçait de déposer une plainte si les deux géants ne se mettaient pas en conformité avant lundi en fin de journée.

Contacté par le dominical, Marcel Schlatter, porte-parole de la Migros, a affirmé que le géant orange s’en tient et respecte les limitations au niveau de l’assortiment. Il a cependant admis qu’il n’y a pas de liste explicite et que Cantons et Communes interprètent l’ordonnance diversement.

Coop a aussi mentionné cette marge de manœuvre. Elle estime que les limitations de l’assortiment sont respectées au mieux en tenant compte des interprétations cantonales, a déclaré sa porte-parole, Marilena Baiatu.

Démenti du géant orange

«Je fais confiance à Coop et à Migros, qui vont peut-être nous donner une confirmation. Ils ont conscience de ce qui se passe, ils connaissent la situation et vont sans doute respecter les normes. Mais si ce n’est pas le cas, nous envisageons de déposer une plainte pénale», a confirmé lundi matin André Berdoz, vice-président de la faîtière, sur l’antenne de la RTS.

Présent dans le 12h30 de la radio, Tristan Cerf, porte-parole de Migros pour la Suisse romande, a démenti en estimant que le géant orange suit les règles édictées par le Conseil fédéral. Il admet toutefois qu’une très faible minorité des clients peuvent, ici et là, passer en caisse des articles interdits à la vente.